Ці 5 продуктів не можна їсти сирими: вони можуть зашкодити здоров'ю

Є низка продуктів, які потребують обов'язкової термічної обробки для безпечного споживання.

Тісто. Фото: із відкритих джерел

Тісто для печива

Вживати сире тісто для печива не рекомендується, оскільки воно може загрожувати здоров'ю. Однією з основних причин є наявність сирого борошна.

Багато людей помилково вважають його безпечним, проте при виробництві борошно не проходить термічної обробки, тому в ньому можуть залишатися шкідливі бактерії, зокрема, що викликають Escherichia coli infection. Потрапивши в організм, вони можуть спричинити харчове отруєння.

Ще однією небезпекою є сирі яйця, які часто входять до складу тіста. Вони можуть містити бактерії Salmonella, які здатні викликати серйозні харчові інфекції. Особливо небезпечними такі інфекції можуть бути для дітей, літніх, вагітних жінок та людей з ослабленим імунітетом.

Саме при випіканні висока температура знищує більшість шкідливих мікроорганізмів, роблячи печиво безпечним для споживання.

Непастеризоване молоко

Непастеризоване (сире) молоко не рекомендується пити без термічної обробки, оскільки воно може містити небезпечні бактерії.

Якщо молоко не пастеризоване, найбезпечніше прокип'ятити його перед вживанням. Кип'ятіння ефективно знищує більшість хвороботворних мікроорганізмів.

Яловичий фарш

Сирий яловичий фарш не рекомендується, оскільки він може містити небезпечні бактерії, здатні викликати харчове отруєння.

Серед небезпечних бактерій, які можуть бути присутніми у сирому фарші, є кишкова паличка (Escherichia coli), сальмонела (Salmonella) та листерія (Listeria monocytogenes).

Вони можуть викликати симптоми, такі як нудота, блювання, діарея, біль у животі, підвищення температури, а в окремих випадках – серйозні ускладнення.

Квасоля

Деякі види сушеної квасолі містять природні сполуки, які можуть спричинити проблеми зі здоров'ям при вживанні.

Червона квасоля містить високу концентрацію фітогемаглютиніну, що може призвести до шлунково-кишкових і серйозних проблем з нирками протягом декількох годин після її вживання, навіть у невеликих кількостях.

Щоб квасоля стала безпечною для споживання, її необхідно правильно приготувати.

Гриби

Гриби не рекомендується вживати сирими, оскільки більшість з них містять речовини, які можуть дратувати систему травлення або погано засвоюються організмом.

При термічній обробці ці речовини частково чи повністю руйнуються, а самі гриби стають безпечнішими та легкими для перетравлення.

Крім того, сирі гриби можуть містити бактерії, паразити або інші мікроорганізми, які знищуються лише за достатнього нагрівання.

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