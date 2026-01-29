logo_ukra

Ці види тренувань викликають нестерпний головний біль
Ці види тренувань викликають нестерпний головний біль

Є дві категорії головного болю, пов'язаного з фізичним навантаженням

29 січня 2026, 10:10
Автор:
Кравцев Сергей

Головний біль після тренування може виникати через певні види фізичних вправ, які створюють велике навантаження на шию та голову. Варто знати, які вправи виконувати з обережністю.

Ці види тренувань викликають нестерпний головний біль

Головний біль. Фото: із відкритих джерел

Головний біль часто виникає після важкої фізичної активності, такої як біг, підвищення великої ваги, їзда на велосипеді або плавання. Цей тип головного болю може виникати, оскільки посилений кровообіг навколо голови та шкіри голови призводить до розширення кровоносних судин для збільшення кровотоку.

Дві категорії головного болю, пов'язаного з фізичним навантаженням: первинний головний біль від фізичних навантажень — вони виникають під час або відразу після фізичного навантаження. Зазвичай проходять самостійно і пов'язані з серйознішою фізичної проблемою.

Вторинний головний біль від фізичних навантажень — виникає через захворювання, такого як хвороба серця і зустрічаються набагато рідше. Фізичні вправи без достатнього споживання води для заповнення втраченої рідини можуть призвести до зневоднення.

Зневоднення саме собою може викликати головний біль. Однак воно також може загострити інші захворювання та первинні головні болі, які залежать від гідратації та балансу рідини.

Запобігання головному болю, викликаному фізичним навантаженням, включають: підтримання водного балансу, розминка перед тренуванням, з'їжте невелику порцію їжі перед тренуванням, щоб запобігти гіпоглікемії.

Первинні головні болі від фізичних навантажень частіше трапляються у спекотну погоду та на великій висоті, тому враховуйте ці фактори перед тренуванням.

Важливо, якщо часто болить голова після фізичних вправ, слід звернутися до лікаря.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чому без силових тренувань не обійтися після 40 років.




Джерело: https://www.verywellhealth.com/exercise-headaches-5210706

