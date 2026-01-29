Эти виды тренировок вызывают невыносимую головную боль

Головная боль после тренировки может возникать из-за определенных видов физических упражнений, которые создают большую нагрузку на шею и голову. Стоит знать, какие упражнения выполнять с осторожностью.

Боль в голове. Фото: из открытых источников

Головная боль часто возникает после тяжелой физической активности, такой как бег, поднятие большого веса, езда на велосипеде или плавание. Этот тип головной боли может возникать, поскольку усиленное кровообращение вокруг головы и кожи головы приводит к расширению кровеносных сосудов для увеличения кровотока.

Две категории головной боли, связанной с физической нагрузкой: первичные головные боли от физических нагрузок – они возникают во время или сразу после физической нагрузки. Обычно проходят самостоятельно и не связаны с более серьезной физической проблемой.

Вторичные головные боли от физических нагрузок — возникают из-за заболевания, такого как болезнь сердца и встречаются гораздо реже. Физические упражнения без достаточного потребления воды для восполнения потерянной жидкости могут привести к обезвоживанию.

Обезвоживание само по себе может вызывать головную боль. Однако оно также может обострить другие заболевания и первичные головные боли, которые зависят от гидратации и баланса жидкости.

Предотвращение головных болей, вызванных физической нагрузкой, включают: поддержание водного баланса, разминка перед тренировкой, съешьте небольшую порцию пищи перед тренировкой, чтобы предотвратить гипогликемию.

Первичные головные боли от физических нагрузок чаще случаются в жаркую погоду и на большой высоте, поэтому учитывайте эти факторы перед тренировкой.

Важно, если часто болит голова после физических упражнений, то следует обратиться к врачу.

