Ці поради стануть справжнім порятунком взимку: як не “підхопити” застуду

Захистити організм від хвороб допоможе правильне харчування. Дієтолог з питань здоров'я кишківника Кейтлін Колуччі розповіла, як харчування впливає на здатність організму протистояти хворобам.

Застуда. Ілюстративне фото

За її словами, кишківник є домівкою для трильйонів мікробів, які складають його кишковий мікробіом. Ця різноманітна спільнота бактерій відіграє життєво важливу роль в імунітеті – близько 70% імунних клітин знаходяться в слизовій оболонці кишківника, пише видання Mirror. Дієтолог пояснила, що більш різноманітний кишковий мікробіом означає краще здоров'я кишківника, а це означає сильнішу імунну систему, готову боротися з зимовими викликами. Щоб зміцнити імунну систему дієтолог радить:

Щодня вживати фрукти та овочі різних кольорів - вони містять вітаміни, мінерали та рослинні сполуки, які називаються поліфенолами. Варто споживати щонайменше 30 різних рослинних продуктів щотижня, включаючи трави, рослин, горіхи та насіння.

Мінімум 10 хвилин на свіжому повітрі щодня - свіже повітря та природне світло підтримують циркадний ритм. Навіть коротка прогулянка під час обідньої перерви може мати значення, до того ж рух може допомогти травній системі.

Регулярні прийоми їжі — здоров’я кишківника покращується завдяки розпорядку дня. Дієтолог пояснила, що харчування приблизно в один і той самий час щодня допомагає регулювати травлення та підтримує регулярне випорожнення кишківника.

Обирайте зимові овочі — дієтолог радить споживати смажену брюссельську капусту, червонокачанну капусту, цибуля-порей та коренеплоди. Ці сезонні страви багаті на вітамін С, вітамін А та клітковину для підтримки здоров'я кишківника та імунітету.

Додайте до раціону продукти, багаті на пробіотики — вони містять живі бактеріальні культури та допомагають підтримувати різноманітність кишкового мікробіома.

Вживайте теплі напої - допоможуть підвищити імунітет теплі трав'яні чаї, гаряча вода з лимоном, зігріваючий чай з куркумою.

Добавка з вітаміном D — підтримує здоров'я кишківника та імунну функцію, що робить вітамін незамінним у темні місяці.

Фізичні вправи — допомагають моториці кишківника та підтримують мікробне різноманіття. Для покращення здоров’я достатньо легкої йоги чи ходьби.

