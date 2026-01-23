logo_ukra

Ці п'ять речей зранку допоможуть сповільнити старіння
commentss НОВИНИ Всі новини

Ці п'ять речей зранку допоможуть сповільнити старіння

Ранок визначає не лише настрій, а й здоров'я

23 січня 2026, 11:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Ряд простих ранкових звичок може уповільнити старіння організму, підтримувати енергію, покращувати концентрацію та зміцнювати імунітет.

Ці п'ять речей зранку допоможуть сповільнити старіння

Сніданок. Фото: з відкритих джерел

Їжте білок. У журналі Metabolism говориться, що з віком тіло може менш ефективно підтримувати м'язову масу та відновлюватись. Поступова втрата м'язової маси та сили, відома як саркопенія, вражає до 16% людей похилого віку в усьому світі.

Якщо не лікувати саркопенію, виникає підвищений ризик остеопорозу, метаболічних порушень і когнітивних порушень.

Дієтолог і терапевт Діана Дібблі розповіла, що один із найкращих способів зберегти м'язову масу та силу з віком – це вживати багато білка.

Вона рекомендує починати свій день з високоякісних джерел білка, таких як яйця, грецький йогурт, риба, тофу або бобові, прагнучи споживати від 25 до 30 г білка на їжу.

Готуйте продовольство на воді. Здорове старіння залежить не тільки від того, які продукти ви їсте, а й від того, як їх готують. Їжа, приготовлена у воді, призводить до утворення меншої кількості кінцевих продуктів глікування (AGEs), які є сполуками, що утворюються, коли білки та цукри зв'язуються під час сухого приготування на високій температурі, такого як гриль, запікання або смаження.

Згодом вони можуть накопичуватися в тканинах, що пов'язано з оксидативним стресом, запаленням та багатьма віковими захворюваннями, ускладненням діабету та дисфункцією органів.

Їжте більше рослинної їжі. Додавання більшої кількості рослин до ранкових страв — це ще один спосіб уповільнити процес старіння. Цілі фрукти та овочі містять більший спектр поживних речовин – від поліфенолів та клітковини до вітамінів. Усі вони допомагають організму добре працювати з віком. Вживання клітковини на початку дня покращує відчуття ситості (зменшує голод), підтримує регулярне спорожнення кишечника та стабілізує рівень цукру в крові.

Вибирайте продукти, багаті на кальцій і вітамін D. Почніть свій день зі склянки рослинного або коров'ячого молока, грецького йогурту. Це простий та ефективний спосіб отримати кальцій та вітамін D.

Засвоюваність кальцію в кишечнику зменшується із віком, а низьке споживання цього вітаміну збільшує ризик переломів.

Вітамін D покращує засвоєння кальцію. Взимку може бути важко отримати рекомендовану дозу вітаміну D. Тому варто приймати від 1000 до 2000 МО добавок вітаміну D на день і 1200 міліграм кальцію, щоб поліпшити стан кісток з віком.

Пийте чай. Немає нічого кращого за теплу чашку чаю вранці. Окрім тепла та приємного аромату, чай є одним із найбагатших та послідовних джерел поліфенолів у раціоні.

Поліфеноли — це рослинні сполуки, які діють як антиоксиданти та протизапальні засоби. Більше споживання поліфенолів пов'язане з повільнішим старінням, вони борються з оксидативним стресом і зменшуючи запалення.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ця звичка призводить до швидкого старіння.




Джерело: https://www.eatingwell.com/things-to-do-when-you-wake-up-to-slow-aging-11887244

