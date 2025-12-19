logo_ukra

Ці ознаки на шкірі свідчать, що ви п'єте мало води
Ці ознаки на шкірі свідчать, що ви п'єте мало води

Навіть при користуванні дорогими кремами шкіра може виглядати втомленою та сухою, але іноді проблема не в косметиці.

Кравцев Сергей

Деякі малопомітні зміни на шкірі вказують, що ви п'єте мало води. Дві третини тіла складається з води, і частина міститься у клітинах шкіри. Коли ваш організм не отримує достатньо води, зовнішній шар шкіри втрачає зволоження. Згодом хронічне недостатнє зволоження може сприяти передчасному старінню та порушення функції шкіри.

Ці ознаки на шкірі свідчать, що ви п'єте мало води

Вода. Фото: з відкритих джерел

За даними Cureus, шкіра діє як захисний бар'єр, допомагає регулювати температуру тіла та відіграє вирішальну роль у підтримці балансу рідини. Без достатнього зволоження ці життєво важливі функції порушуються, що може спричинити низку проблем.

Підтримання належного зволоження підтримує як зовнішній вигляд шкіри, а й важливу роль підтримці здоров'я організму.

Якщо ж говорити про ознаки, що ви п'єте мало води, то вони такі: шкіра може бути тьмяною. Поширені ознаки – тьмяність, нерівномірний тон, дрібні зморшки, лущення, сухі ділянки та знижена еластичність шкіри. Ключова відмінність полягає в тому, що коли ці ознаки виникають через зневоднення, можуть з'явитися за одну ніч.

Добре зволожені клітини шкіри більш насичені, що призводить до помітного покращення текстури та зовнішнього вигляду шкіри. Навіть один-два дні кращого зволоження можуть покращити вигляд тьмяної або втомленої шкіри.

Друга ознака – шкірний бар'єр ослаблений. Шкіра — це перша лінія захисту організму від шкідливих патогенів, ультрафіолетового випромінювання та забруднюючих речовин. Недостатнє зволоження може послабити шкірний бар'єр, роблячи її більш уразливою до подразнення, інфекцій та передчасного старіння.

Правильний догляд за шкірою, вживання поживної їжі, регулярні фізичні вправи та достатній сон допомагають підтримувати функцію бар'єру шкіри.

Ще одна ознака — шкіра гоїться повільніше. Порізи та подряпини можуть гоитися довше на шкірі, оскільки оптимальне споживання рідини важливе для регенерації тканин.

І остання ознака – погана терморегуляція. Коли ви зволожені, можете потіти і направляти кров до поверхні шкіри для вивільнення тепла. Тоді як при зневодненні вироблення поту падає, а кровотік шкіри зменшується. Це може зробити вас більш схильними до перегріву.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ця прихована хвороба проявляється прищами та погіршенням стану шкіри.




Джерело: https://www.eatingwell.com/skin-and-dehydration-11832491
