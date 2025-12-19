Эти признаки на коже говорят о том, что вы пьете мало воды

Некоторые малозаметные изменения на коже указывают на то, что вы пьете мало воды. Две трети тела состоит из воды, и часть содержится в клетках кожи. Когда ваш организм не получает достаточно воды, то внешний слой кожи теряет увлажнение. Со временем хроническое недостаточное увлажнение может способствовать преждевременному старению и нарушению функции кожи.

Вода. Фото: из открытых источников

По данным Cureus, кожа действует как защитный барьер, помогает регулировать температуру тела и играет решающую роль в поддержании баланса жидкости. Без достаточного увлажнения эти жизненно важные функции нарушаются, что может привести к ряду проблем.

Поддержание надлежащего увлажнения поддерживает не только внешний вид кожи, но и ее важную роль в поддержании здоровья организма.

Если же говорить о признаках, что вы пьете мало воды, то они следующие: кожа может выглядеть тусклой. Распространенные признаки — тусклость, неравномерный тон, мелкие морщины, шелушение, сухие участки и сниженная эластичность кожи. Ключевое отличие заключается в том, что когда эти признаки возникают из-за обезвоживания, они могут появиться за одну ночь.

Хорошо увлажненные клетки кожи более насыщенные, что приводит к заметному улучшению текстуры и внешнего вида кожи. Даже один-два дня лучшего увлажнения могут улучшить вид тусклой или уставшей кожи.

Второй признак – кожный барьер ослаблен. Кожа — это первая линия защиты организма от вредных патогенов, ультрафиолетового излучения и загрязняющих веществ. Недостаточное увлажнение может ослабить кожный барьер, делая ее более уязвимой к раздражению, инфекциям и преждевременному старению.

Правильный уход за кожей, употребление питательной пищи, регулярные физические упражнения и достаточный сон помогают поддерживать функцию кожного барьера.

Еще один признак – кожа заживает медленнее. Порезы и царапины могут заживать дольше на коже, поскольку оптимальное потребление жидкости важно для регенерации тканей.

И последний признак – плохая терморегуляция. Когда вы увлажнены, то можете потеть и направлять кровь к поверхности кожи для высвобождения тепла. Тогда как при обезвоживании выработка пота падает, а кровоток кожи уменьшается. Это может сделать вас более склонными к перегреву.

Читайте также на портале "Комментарии" — эта скрытая болезнь проявляется прыщами и ухудшением состояния кожи.



