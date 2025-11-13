Ці 5 вітамінів ніколи не можна приймати разом: медики виступили з терміновим застереженням

Прийом вітамінів і добавок справді може підтримати здоров’я, проте важливо враховувати правильний час і поєднання речовин. Деякі комбінації можуть не лише знижувати ефективність, а й спричиняти небажані реакції, зазначає видання Health.

1. Кальцій і залізо

Докторка медичних наук Дженніфер Воррен пояснює, що кальцій і цинк здатні блокувати засвоєння заліза, адже конкурують між собою у процесі всмоктування в кишечнику. Щоб залізо працювало ефективно, його варто приймати вранці — з водою або соком, багатим на вітамін С, який допомагає кращому засвоєнню. Водночас інші добавки слід приймати не раніше ніж через дві години. Якщо залізо подразнює шлунок натщесерце, допустимо вживати його з невеликою кількістю їжі. Кальцій краще приймати окремо, щоб не заважати процесу засвоєння.

2. Кальцій і цинк

Як зазначає доктор С. Вівек Лал, кальцій і цинк теж змагаються за засвоєння в кишечнику. Через це обидва елементи можуть втрачати ефективність. Цинк необхідний для підтримки імунітету та регенерації тканин, а кальцій — для міцності кісток. Експерт радить приймати кальцій під час їжі, а цинкові добавки — в інший час, не поєднуючи їх в одному прийомі.

3. Цинк і мідь

Дієтологиня Гелен Тіу наголошує: ці мікроелементи мають схожі шляхи всмоктування. Надмірне вживання цинку (понад 60 мг на добу) може викликати дефіцит міді, що проявляється анемією та м’язовою слабкістю. Оптимальна добова норма цинку — не більше 40 мг. Щоб уникнути дисбалансу, варто розділяти прийом цих елементів протягом дня або обрати полівітамін із помірними дозами.

4. Риб’ячий жир і гінкго білоба

За словами Лала, обидві добавки можуть впливати на згортання крові, тому їх одночасний прийом підвищує ризик кровотеч. Безпечніше чергувати прийоми або зменшити дозування.

5. Активоване вугілля і вітаміни

Активоване вугілля зв’язує поживні речовини, тому приймати його разом із вітамінами не варто. Найкраще робити інтервал у 2–4 години, щоб не блокувати засвоєння корисних речовин.

Дієтологи наголошують: добавки не замінюють збалансованого харчування. Найкращий спосіб підтримати здоров’я — це раціон, багатий на природні джерела вітамінів, і помірна фізична активність.

