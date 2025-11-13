Эти 5 витаминов никогда нельзя принимать вместе: медики выступили со срочной оговоркой

Прием витаминов и добавок действительно может поддержать здоровье, однако важно учитывать правильное время и сочетание веществ. Некоторые комбинации могут не только снижать эффективность, но и вызывать нежелательные реакции, отмечает издание Health.

1. Кальций и железо

Доктор медицинских наук Дженнифер Уоррен объясняет, что кальций и цинк способны блокировать усвоение железа, ведь конкурируют между собой в процессе всасывания в кишечнике. Чтобы железо работало эффективно, его следует принимать утром — с водой или соком, богатым витамином С, который помогает лучшему усвоению. В то же время другие добавки следует принимать не ранее чем через два часа. Если железо раздражает желудок натощак, допустим употреблять его с небольшим количеством пищи. Кальций лучше принимать отдельно, чтобы не мешать процессу усвоения.

2. Кальций и цинк

Как отмечает доктор С. Вивек Лал, кальций и цинк тоже соревнуются за усвоение в кишечнике. Поэтому оба элемента могут терять эффективность. Цинк необходим для поддержания иммунитета и регенерации тканей, а кальций для прочности костей. Эксперт советует принимать кальций во время еды, а цинковые добавки – в другое время, не совмещая их в одном приеме.

3. Цинк и медь

Диетология Гелен Тиу отмечает: эти микроэлементы имеют схожие пути всасывания. Чрезмерное употребление цинка (более 60 мг/сут) может вызвать дефицит меди, проявляющийся анемией и мышечной слабостью. Оптимальная суточная норма цинка – не более 40 мг. Чтобы избежать дисбаланса, следует разделять прием этих элементов в течение дня или выбрать поливитамин с умеренными дозами.

4. Рыбий жир и гинкго билоба

По словам Лала, обе добавки могут влиять на свертываемость крови, поэтому их одновременный прием повышает риск кровотечений. Безопаснее чередовать приемы или уменьшить дозировку.

5. Активированные угли и витамины

Активированные угли связывают питательные вещества, поэтому принимать его вместе с витаминами не стоит. Лучше делать интервал в 2–4 часа, чтобы не блокировать усвоение полезных веществ.

Диетологи отмечают: добавки не заменяют сбалансированное питание. Лучший способ поддержать здоровье – это рацион, богатый природными источниками витаминов, и умеренная физическая активность.

