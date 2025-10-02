Чому зуби залишаються жовтими, навіть якщо ви чистите їх щодня: пояснення стоматолога

Блискуча усмішка асоціюється зі здоров’ям та доглянутістю, однак навіть регулярна гігієна не завжди гарантує ідеально білі зуби. Американська стоматологиня Зайнаб Макі пояснила, чому жовтуватий відтінок може зберігатися, попри щоденне чищення зубів.

Чому зуби залишаються жовтими. Фото з відкритих джерел

Лікарка Макі ділиться порадами з гігієни порожнини рота зі своїми більш ніж 900 тисячами підписників у TikTok. В одному зі своїх відео стоматологиня розповіла, що у багатьох випадках проблема з жовтими зубами пов’язана не з недостатнім доглядом, а зі способом життя.

"Чому ваші зуби жовті, хоча ви завжди їх чистите. Можливо, ви чистите зуби занадто сильно, знімаючи цю білу емаль", — сказала Макі.

За словами стоматологині, надмірно сильне чищення призводить до поступового стирання емалі, який є міцним зовнішнім шаром зуба. Коли емаль стоншується, оголюється дентин, який має жовтуватий відтінок. Саме тому зуби можуть виглядати темнішими. Фахівці радять чистити зуби м’якими круговими рухами, уникаючи надмірного тиску, щоб не прискорювати зношування емалі.

Ще однією поширеною причиною пожовтіння є харчові звички. Стоматологиня наголошує, що надмірне споживання газованих напоїв, кави чи яскраво забарвлених соків негативно впливає на колір зубів.

"Якщо ви п’єте забагато газованої води, це забарвить ваші зуби", — зауважує лікарка.

Газовані напої містять багато цукру та кислот, які руйнують емаль і сприяють карієсу. Навіть фруктові соки, які часто вважають "здоровими", здатні пошкоджувати зуби через високий рівень кислотності. Це з часом призводить до демінералізації емалі та підвищеної чутливості.

Щоб зберегти здоровий вигляд зубів, стоматологи радять використовувати м’яку щітку та чистити зуби без надмірного натиску, обмежити кількість солодких і кислих напоїв, полоскати рот водою після кави, чаю або соків та регулярно відвідувати стоматолога для професійного огляду та чистки.

Крім того, стоматологи наголошують, що природний колір зубів у кожної людини різний, і ідеально біла усмішка зазвичай є результатом професійного відбілювання, а не щоденного догляду. Водночас правильні звички допоможуть зберегти емаль міцною і захистити зуби від карієсу та пожовтіння.

