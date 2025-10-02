Почему зубы остаются желтыми, даже если вы чистите их каждый день: объяснение стоматолога

Блестящая улыбка ассоциируется со здоровьем и ухоженностью, однако даже регулярная гигиена не всегда гарантирует идеально белые зубы. Американская стоматолог Зайнаб Маки объяснила, почему желтоватый оттенок может сохраняться, несмотря на ежедневную чистку зубов.

Почему зубы остаются желтыми. Фото из открытых источников

Врач Маки делится советами по гигиене полости рта со своими более чем 900 тысячами подписчиков в TikTok. В одном из своих видео стоматолог рассказала, что во многих случаях проблема с желтыми зубами связана не с недостаточным уходом, а с образом жизни.

"Почему ваши зубы желтые, хотя вы всегда чистите их. Возможно, вы чистите зубы слишком сильно, снимая эту белую эмаль", — сказала Маки.

По словам стоматолога, чрезмерно сильная чистка приводит к постепенному истиранию эмали, который является крепким наружным слоем зуба. Когда эмаль утончается, обнажается дентин, имеющий желтоватый оттенок. Именно поэтому зубы могут выглядеть более темными. Специалисты советуют чистить зубы мягкими круговыми движениями, избегая чрезмерного давления, чтобы не ускорять износ эмали.

Еще одной распространенной причиной пожелтения есть пищевые привычки. Стоматолог отмечает, что чрезмерное потребление газированных напитков, кофе или ярко окрашенных соков оказывает негативное влияние на цвет зубов.

"Если вы пьете слишком много газировки, это окрасит ваши зубы", — замечает врач.

Газированные напитки содержат много сахара и кислот, разрушающих эмаль и способствующих кариесу. Даже фруктовые соки, которые часто считают здоровыми, способны повреждать зубы из-за высокого уровня кислотности. Это со временем приводит к деминерализации эмали и повышенной чувствительности.

Чтобы сохранить здоровый вид зубов, стоматологи рекомендуют использовать мягкую щетку и чистить зубы без чрезмерного нажима, ограничить количество сладких и кислых напитков, полоскать рот водой после кофе, чая или соков и регулярно посещать стоматолога для профессионального осмотра и чистки.

Кроме того, стоматологи отмечают, что естественный цвет зубов у каждого человека разный, и идеально белая улыбка обычно является результатом профессионального отбеливания, а не ежедневного ухода. В то же время, правильные привычки помогут сохранить эмаль крепкой и защитить зубы от кариеса и пожелтения.

