Дуже часто набряки виникають саме тоді, коли потрібно виглядати бездоганно: перед святом, фотосесією чи важливою зустріччю. Причиною стає не лише харчування або недосип, а й стрес. Організм реагує на хвилювання затримкою рідини, змінюється гормональний баланс, сповільнюється лімфотік, і вранці обличчя або тіло виглядають більш припухлими. Ситуацію можуть погіршити солона їжа напередодні, недостатня кількість води або тривале сидіння без руху. Хороша новина полягає в тому, що навіть за короткий час можна значно зменшити набряклість, якщо діяти правильно.

Чому з’являються набряки саме перед важливими подіями

Один із найшвидших способів повернути свіжий вигляд — використати холод. Низька температура звужує судини, стимулює відтік рідини та допомагає шкірі виглядати більш підтягнутою. Вмивання прохолодною водою, холодні компреси або охолоджені ложки, прикладені до зони під очима, здатні помітно зменшити припухлість вже за кілька хвилин. Якщо поєднати холод із легким масажем по лімфатичних лініях, ефект посилюється, а обличчя швидше набуває чіткішого контуру. Головне — не тиснути на шкіру занадто сильно, щоб не викликати почервоніння.

Незважаючи на поширений міф, обмеження води не прибирає набряки, а навпаки може їх посилити. Коли організм відчуває нестачу рідини, він починає її накопичувати. Склянка теплої води після пробудження запускає обмінні процеси й допомагає тілу швидше позбутися зайвого. Легкі фізичні вправи, прогулянка або навіть кілька хвилин активної розминки покращують кровообіг і стимулюють лімфодренаж. Уже через короткий час зменшується відчуття важкості, а обличчя і тіло виглядають більш свіжими та відпочилими, що особливо важливо перед подією, де хочеться почуватися впевнено.

