Очень часто отеки возникают тогда, когда нужно выглядеть безупречно: перед праздником, фотосессией или важной встречей. Причиной становится не только питание или недосып, но и стресс. Организм реагирует на волнение задержкой жидкости, меняется гормональный баланс, замедляется лимфотик, и по утрам лицо или тело выглядят более припухшими. Ситуацию могут усугубить соленая пища накануне, недостаточное количество воды или длительное сидение без движения. Хорошая новость заключается в том, что даже за короткое время можно значительно снизить отечность, если действовать правильно.

Почему появляются отеки именно перед важными событиями

Один из самых быстрых способов вернуть свежий вид – использовать холод. Низкая температура сужает сосуды, стимулирует отток жидкости и помогает коже выглядеть более подтянутой. Умывание прохладной водой, холодные компрессы или охлажденные ложки, приложенные к зоне под глазами, способны заметно снизить припухлость уже через несколько минут. Если соединить холод с легким массажем по лимфатическим линиям, эффект усиливается, а лицо скорее приобретает более четкий контур. Главное – не давить на кожу слишком сильно, чтобы не вызывать покраснения.

Несмотря на распространенный миф, ограничение воды не убирает отеки, а наоборот может усилить их. Когда организм испытывает нехватку жидкости, он начинает ее копить. Стакан теплой воды после пробуждения запускает обменные процессы и помогает телу быстрее избавиться от лишнего. Легкие физические упражнения, прогулка или даже несколько минут активной разминки улучшают кровообращение и стимулируют лимфодренаж. Уже через короткое время уменьшается чувство тяжести, а лицо и тело выглядят более свежими и отдохнувшими, что особенно важно перед событием, где хочется чувствовать себя уверенно.

Напомним, портал "Комментарии" писал , как подарить "себя" любимому человеку: топ-6 способов сделать приятно на День влюбленных.