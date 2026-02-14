logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело Почему появляются отеки именно перед важными событиями
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему появляются отеки именно перед важными событиями

Движение и правильный водный баланс помогут для быстрого результата

14 февраля 2026, 01:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Очень часто отеки возникают тогда, когда нужно выглядеть безупречно: перед праздником, фотосессией или важной встречей. Причиной становится не только питание или недосып, но и стресс. Организм реагирует на волнение задержкой жидкости, меняется гормональный баланс, замедляется лимфотик, и по утрам лицо или тело выглядят более припухшими. Ситуацию могут усугубить соленая пища накануне, недостаточное количество воды или длительное сидение без движения. Хорошая новость заключается в том, что даже за короткое время можно значительно снизить отечность, если действовать правильно.

Почему появляются отеки именно перед важными событиями

Почему появляются отеки именно перед важными событиями

Один из самых быстрых способов вернуть свежий вид – использовать холод. Низкая температура сужает сосуды, стимулирует отток жидкости и помогает коже выглядеть более подтянутой. Умывание прохладной водой, холодные компрессы или охлажденные ложки, приложенные к зоне под глазами, способны заметно снизить припухлость уже через несколько минут. Если соединить холод с легким массажем по лимфатическим линиям, эффект усиливается, а лицо скорее приобретает более четкий контур. Главное – не давить на кожу слишком сильно, чтобы не вызывать покраснения.

Несмотря на распространенный миф, ограничение воды не убирает отеки, а наоборот может усилить их. Когда организм испытывает нехватку жидкости, он начинает ее копить. Стакан теплой воды после пробуждения запускает обменные процессы и помогает телу быстрее избавиться от лишнего. Легкие физические упражнения, прогулка или даже несколько минут активной разминки улучшают кровообращение и стимулируют лимфодренаж. Уже через короткое время уменьшается чувство тяжести, а лицо и тело выглядят более свежими и отдохнувшими, что особенно важно перед событием, где хочется чувствовать себя уверенно.

Напомним, портал "Комментарии" писал , как подарить "себя" любимому человеку: топ-6 способов сделать приятно на День влюбленных.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости