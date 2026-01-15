Чому вкрай небезпечно висипатися на вихідні: лікарі шокували заявою про відому звичку

Коли вас запитують: "Як спалося?", ви зазвичай оцінюєте лише кількість годин сну або те, як часто прокидалися серед ночі. Але експерти відзначають, що існує ще один важливий аспект, який часто залишають поза увагою — це стабільність вашого режиму сну.

Фото: з відкритих джерел

Регулярність сну означає, наскільки точно ви дотримуєтеся однакового часу засинання і пробудження, з допустимим відхиленням не більше 30 хвилин. І це правило стосується не тільки будніх днів, а й вихідних, підкреслює Жан-Філіп Шапу, професор медицини Університету Оттави, у матеріалі The New York Times.

Дослідження показують, що більшість дорослих у США мають плаваючий графік сну, що, за словами доктора Шапу, може негативно впливати на здоров’я, особливо на серце та обмін речовин.

Наукові роботи демонструють, що люди з нерегулярним режимом сну частіше стикаються з підвищеним ризиком серцево-судинних проблем, ожиріння, когнітивних порушень і психічних розладів, включно з депресією та тривожністю.

Зокрема, у дослідженні 2020 року, яке охопило майже 2000 дорослих у віці від 45 до 84 років у США, виявилося, що у тих, хто порушував графік сну найчастіше, ризик серцево-судинних захворювань був більш ніж удвічі вищим, ніж у людей зі стабільним режимом.

