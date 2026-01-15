logo_ukra

Чому вкрай небезпечно висипатися на вихідні: лікарі шокували заявою про відому звичку
Чому вкрай небезпечно висипатися на вихідні: лікарі шокували заявою про відому звичку

Нерегулярний графік сну, коли час відходу до ліжка плаває навіть у вихідні, може суттєво вплинути на серце, обмін речовин та психічне здоров’я

15 січня 2026, 16:20
Автор:
avatar

Клименко Елена

Коли вас запитують: "Як спалося?", ви зазвичай оцінюєте лише кількість годин сну або те, як часто прокидалися серед ночі. Але експерти відзначають, що існує ще один важливий аспект, який часто залишають поза увагою — це стабільність вашого режиму сну.

Чому вкрай небезпечно висипатися на вихідні: лікарі шокували заявою про відому звичку

Фото: з відкритих джерел

Регулярність сну означає, наскільки точно ви дотримуєтеся однакового часу засинання і пробудження, з допустимим відхиленням не більше 30 хвилин. І це правило стосується не тільки будніх днів, а й вихідних, підкреслює Жан-Філіп Шапу, професор медицини Університету Оттави, у матеріалі The New York Times.

Дослідження показують, що більшість дорослих у США мають плаваючий графік сну, що, за словами доктора Шапу, може негативно впливати на здоров’я, особливо на серце та обмін речовин.

Наукові роботи демонструють, що люди з нерегулярним режимом сну частіше стикаються з підвищеним ризиком серцево-судинних проблем, ожиріння, когнітивних порушень і психічних розладів, включно з депресією та тривожністю.

Зокрема, у дослідженні 2020 року, яке охопило майже 2000 дорослих у віці від 45 до 84 років у США, виявилося, що у тих, хто порушував графік сну найчастіше, ризик серцево-судинних захворювань був більш ніж удвічі вищим, ніж у людей зі стабільним режимом.

Як вже писали "Коментарі", артрит залишається однією з найскладніших проблем сучасної медицини, адже існує понад сто різновидів цього захворювання, що уражають суглоби. Основною характеристикою хвороби є хронічне запалення, яке поступово руйнує хрящі, провокуючи постійний біль, обмеження рухливості та помітні набряки. Особливу увагу лікарі приділяють ревматоїдному артриту, адже без своєчасного лікування він може швидко призвести до інвалідності, часто всього за кілька років після появи перших симптомів.

 

 

 

 



