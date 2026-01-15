Почему крайне опасно высыпаться на выходные: врачи шокировали заявлением об известной привычке

Когда вас спрашивают: "Как спалось?", вы обычно оцениваете только количество часов сна или то, как часто просыпались ночью. Но эксперты отмечают, что существует еще один важный аспект, который часто оставляют без внимания – это стабильность вашего спящего режима.

Фото: из открытых источников

Регулярность сна означает, насколько точно вы соблюдаете одинаковое время засыпания и пробуждения, с допустимым отклонением не более 30 минут. И это правило касается не только будних дней, но и выходных, подчеркивает Жан-Филипп Шапу, профессор медицины Университета Оттавы, в материале The New York Times.

Исследования показывают, что большинство взрослых в США имеют плавающий график сна, что, по словам доктора Шапу, может оказывать негативное влияние на здоровье, особенно на сердце и обмен веществ.

Научные работы демонстрируют, что люди с нерегулярным режимом сна чаще сталкиваются с повышенным риском сердечно-сосудистых проблем, ожирения, когнитивных нарушений и психических расстройств, включая депрессию и тревожность.

В частности, в исследовании 2020 года, которое охватило почти 2000 взрослых в возрасте от 45 до 84 лет в США, оказалось, что у тех, кто нарушал график сна чаще, риск сердечно-сосудистых заболеваний был более чем вдвое выше, чем у людей со стабильным режимом.

