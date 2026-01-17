Чому не можна виривати волосся з носа: які існують ризики

Така процедура, як виривання волосся з носа, здатна відкрити шлях небезпечним інфекціям та спричинити серйозні ускладнення.

Волосся у носі. Фото: з відкритих джерел

Дерматолог Джулі Руссак розповіла, що видалення волосся з носа може призвести до дуже схильних алергічних нападів, синуситу та респіраторних інфекцій.

Волосся в носі діє як фізичний фільтр на вході в дихальну систему. На відміну від волосся, яке росте на шкірі голови і має довгу фазу росту, що дозволяє їм безперервно рости, то волосся в носі залишається відносно коротким, але росте густими скупченнями.

Груба і жорстка природа волосся в носі дозволяє їм діяти як ефективний механічний фільтр, функція якого посилюється шкірним салом і слизом, що покриває його, створюючи ще кращу фільтрацію.

Підстригання вважається найбезпечнішим способом боротьби з волоссям у носі. Воно усуває ризик травми фолікулів, зберігаючи при цьому частину довжини волосків у носі, тим самим зберігаючи їхню фільтраційну функцію.

Ви можете використовувати ножиці для стрижки, розроблені під певним кутом для важкодоступних місць.

Ріжучі елементи електричного тримера поглиблені за захисним ковпачком, що запобігає прямому контакту з ніжною шкірою та слизом усередині ніздрів. Це дозволяє тримеру видаляти лише видиму частину волосся, не травмуючи фолікул.

Увімкніть пристрій і рухайте невеликими круговими рухами вздовж країв ніздрі. Не поспішайте і уникайте натискання наконечника на стінки носа.

Тільки не забувайте регулярно чистити тример. Бактерії можуть накопичуватися на пристрої та потрапляти назад у носову порожнину.

Видалення волосся з носа у кореня за допомогою пінцету або воскової депіляції не тільки неймовірно боляче, а й небезпечне.

На відміну від підстригання, яке залишає фолікул непошкодженим, ці методи створюють крихітні відкриті ранки всередині носової порожнини. Це може зробити вас більш схильними до алергічних нападів, синуситу та респіраторних інфекцій.

Таке видалення волосся порушує роботу волосяного фолікула та може спричинити мікроскопічне пошкодження слизової оболонки носа, створюючи шлях для проникнення бактерій.

