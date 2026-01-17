Почему нельзя вырывать волосы из носа: какие существуют риски

Такая процедура, как вырывание волос из носа, способна открыть путь опасным инфекциям и вызвать серьезные осложнения.

Волосы в носу. Фото: из открытых источников

Дерматолог Джули Руссак рассказала, что удаление волос из носа может привести к очень склонным аллергическим приступам, синуситу и респираторным инфекциям.

Волосы в носу действуют как физический фильтр на входе в дыхательную систему. В отличие от волос, которые растут на кожи головы и имеют длинную фазу роста, что позволяет им непрерывно расти, то волосы в носу остаются относительно короткими, но растут густыми скоплениями.

Грубая и жесткая природа волос в носу позволяет им действовать как эффективный механический фильтр, функция которого усиливается кожным салом и слизью, покрывающими его, создавая еще лучшую фильтрацию.

Подстригание считается самым безопасным способом борьбы с волосами в носу. Оно устраняет риск травмы фолликулов, сохраняя при этом часть длины волосков в носу, тем самым сохраняя их фильтрационную функцию.

Вы можете использовать ножницы для стрижки, разработанные под определенным углом для труднодоступных мест.

Режущие элементы электрического триммера углублены за защитным колпачком, что предотвращает прямой контакт с нежной кожей и слизью внутри ноздрей. Это позволяет триммеру удалять только видимую часть волос, не травмируя фолликул.

Включите устройство и двигайте им небольшими круговыми движениями вдоль краев ноздри. Не спешите и избегайте надавливания наконечника на стенки носа.

Только не забывайте регулярно чистить триммер. Бактерии могут скапливаться на устройстве и попадать обратно в носовую полость.

Удаление волос из носа у корня с помощью пинцета или восковой депиляции не только невероятно больно, но и опасно.

В отличие от подстригания, которое оставляет фолликул неповрежденным, эти методы создают крошечные открытые ранки внутри носовой полости. Это может сделать вас более склонными к аллергическим приступам, синуситу и респираторным инфекциям.

Такое удаление волос нарушает работу волосяного фолликула и может вызвать микроскопическое повреждение слизистой оболочки носа, создавая путь для проникновения бактерий.

Читайте также на портале "Комментарии" — вы слишком часто моете волосы: есть ли у вас эти 6 признаков.



