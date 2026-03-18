Чому не можна пісяти на укус медузи: лікарі розвінчали популярний міф

Порада "попісяти на укус медузи" давно існує у суспільстві і особливо вона поширилася після одного епізоду серіалу "Друзі", де Чендлер намагається таким чином "допомогти" Моніці. Але лікарі наголошують, що цей метод не лише не допомагає, а й може зробити гірше. Медики пояснюють, чому варто забути про цей міф і що насправді робити на пляжі при пораненні медузою.

Чому не можна пісяти на укус медузи.

Як пояснює лікар Пітер Річардсон, сеча не нейтралізує отруту медуз. За його словами, вона може навпаки, посилити біль. Причина у фізіології жалких клітин. Сеча це відносно прісна рідина з низькою солоністю, і контакт із нею може активувати "нерозряджені" клітини, змусивши їх вивільнити ще більше отрути. Крім того, це, мабуть, останнє, що хтось хоче бачити на пляжі.

За словами лікаря, набагато безпечнішим варіантом для першої допомоги при контакту з медузою є морська вода. Вона не провокує додаткового викиду токсинів і допомагає змити залишки жалких клітин зі шкіри. У більшості випадків укуси спричиняють свербіж і висип, які минають без ускладнень.

Однак деякі види медуз, зокрема кубомедуза або португальський кораблик, можуть бути вкрай небезпечними й навіть смертельними, викликаючи блювання, м’язові спазми, утруднене дихання та серцево-судинну недостатність.

Національна служба охорони здоров’я США радить промити уражену ділянку морською водою, обережно видалити щупальця пінцетом, замочити в гарячій воді та прийняти знеболювальні. Не слід торкатися жала голими руками, прикладати лід або накривати рану. І точно не пісяти на укус.

