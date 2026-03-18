logo

BTC/USD

74054

ETH/USD

2323.01

USD/UAH

43.95

EUR/UAH

50.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Почему нельзя писать на укус медузы: врачи развенчали популярный миф
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему нельзя писать на укус медузы: врачи развенчали популярный миф

Врачи объяснили, почему моча только усугубляет боль от укуса медузы и что делать на самом деле.

18 марта 2026, 11:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Совет "пописать на укус медузы" давно существует в обществе и особенно он распространился после одного эпизода сериала "Друзья", где Чендлер пытается таким образом "помочь" Монике. Но врачи подчеркивают, что этот метод не только не помогает, но может сделать хуже. Медики объясняют, почему следует забыть об этом мифе и что на самом деле делать на пляже при ранении медузой.

Почему нельзя писать на укус медузы: врачи развенчали популярный миф

Почему нельзя писать на укус медузы. Фото: кадр из сериала "Друзья"

Как объясняет врач Питер Ричардсон, моча не нейтрализует яд медуз. По его словам, она может наоборот усилить боль. Причина в физиологии жалких клеток. Моча – это относительно пресная жидкость с низкой соленостью, и контакт с ней может активировать "неразряженные" клетки, заставив их высвободить еще больше яда. Кроме того, это, вероятно, последнее, что кто-то хочет видеть на пляже.

По словам врача, гораздо более безопасным вариантом для первой помощи при контакте с медузой является морская вода. Она не провоцирует дополнительный выброс токсинов и помогает смыть остатки жалких клеток с кожи. В большинстве случаев укусы вызывают зуд и сыпь, которые проходят без осложнений.

Однако некоторые виды медуз, в частности кубомедуза или португальский кораблик, могут быть крайне опасны и даже смертельны, вызывая рвоту, мышечные спазмы, затрудненное дыхание и сердечно-сосудистую недостаточность.

Национальная служба здравоохранения США советует промыть пораженный участок морской водой, осторожно удалить щупальца пинцетом, замочить в горячей воде и принять обезболивающие. Не следует касаться жала голыми руками, прикладывать лед или накрывать рану. И точно не писать на укус.

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости