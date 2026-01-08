Чому критично важливо для здоров'я засинати до півночі: наведені факти вражають

Багато людей проводять вечори за телефоном, планшетом або серіалами, відкладаючи сон до пізньої ночі. Проте сучасні дослідження підтверджують: засинати до півночі не лише корисно, а й необхідно для оптимальної роботи мозку та відновлення організму.

Фото: з відкритих джерел

Наш організм функціонує за власним біологічним годинником, який регулює періоди активності та відпочинку. Цей внутрішній ритм формувався еволюційно і залежить від зміни світла: світанок пробуджує, а сутінки готують до сну. Світло пригнічує вироблення мелатоніну — гормону, що відповідає за сон, а темрява, навпаки, стимулює його. Тому спроби залишатися активним після півночі суперечать природним сигналам тіла.

Регулярне засинання до півночі допомагає підтримувати циркадний ритм, забезпечує достатню кількість денного світла та сприяє правильній продукції мелатоніну. В результаті покращується якість сну, концентрація, пам’ять, навчання та емоційний стан.

Навпаки, звичка постійно лягати пізно пов’язана з хронічною втомою, підвищеним рівнем стресу, порушенням функції щитоподібної залози, проблемами з концентрацією та настроєм. Крім того, пізній сон часто призводить до "пересипання" — коли організм спить довше, але все одно прокидається розбитим.

Засинання до півночі — це не просто звичка, а інвестиція у здоров’я. Воно відновлює мозок і тіло, підтримує енергію, концентрацію, настрій і знижує ризик багатьох захворювань. Якщо труднощі зі сном повторюються регулярно, варто звернутися до фахівця та скласти індивідуальний план здорового відпочинку.

