Чоловік, який спробував 182 наркотики, назвав той, який спричив "найгірший трип" у житті

Автор книги "Біблія наркоманів" Домінік Мілтон Тротт, який відомий тим, що випробував на собі 182 різні наркотики, розповів про найгірший психоделічний стан, який йому доводилося пережити у житті. За його словами, найгірші наслідки йому спричинив не заборонений препарат, а цілком легальна приправа — мускатний горіх.

Домінік Тротт. Фото з відкритих джерел

У своїй книзі Тротт розповів, що його мета не пропагувати наркотики, а надати людям правдиву інформацію про їхній вплив. Він переконаний, що заборонити вживання неможливо, але можна зменшити ризики, якщо люди знатимуть про потенційну шкоду та наслідки.

Також Тротт розповів про найстрашніший досвід, який стався з ним у молодості, коли він вирішив протестувати мускатний горіх як "легальний наркотик". Спершу йому здалося, що ефекту немає, але через кілька годин організм відреагував несподівано сильно.

"Я зробив це близько восьмої години, і я був дуже розчарований, бо подумав: "Сьогодні ввечері я не кайфану". Але він починає діяти приблизно через три години. Ніхто нам цього не каже… Тож я ліг спати. Близько другої чи третьої години ночі я прокинувся, у мене паморочилася голова і мені потрібно було в туалет. Тож я хотів встати з ліжка, але не міг. І я буквально повзав... я підняв руки і побачив, як з них витікає клей", — описує свій досвід Тротт.

За його словами, досвід від вживання мускатного горіха був дуже неприємний. Крім того, наступного дня стан лише погіршився, а Тротт відчував сильний головний біль, біль у животі, нудоту.

"Я не міг піти на роботу. Хворів тиждень. Це отрута", — підсумував чоловік.

Як розповів Домінік Тротт, цей досвід відбив у нього деякий час пробувати наркотики для своєї книги "Біблія наркоманів".

У великих дозах мускатний горіх може викликати серйозне отруєння, адже він містить психоактивну речовину міристицин. Симптоми передозування включають нудоту, галюцинації, тахікардію, сильний біль у шлунку та тривалі порушення самопочуття.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Європу заполонив новий наркотик "Франкенштейна", який гірший за фентаніл.

Також "Коментарі" писали про курйозний випадок на Рівненщині, де чоловік викликав поліцію через крадіжку наркотиків.