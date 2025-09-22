Мужчина, попробовавший 182 наркотика, назвал тот, который вызвал "худший трип" в жизни

Автор книги "Библия наркоманов" Доминик Милтон Тротт, известный тем, что испытал на себе 182 различных наркотика, рассказал о самом плохом психоделическом состоянии, которое ему приходилось пережить в жизни. По его словам, самые плохие последствия ему вызвал не запрещенный препарат, а вполне легальная приправа — мускатный орех.

Доминик Тротт. Фото из открытых источников

В своей книге Тротт рассказал, что его цель не пропагандировать наркотики, а предоставить людям правдивую информацию об их влиянии. Он убежден, что запретить употребление невозможно, но можно снизить риски, если люди будут знать о потенциальном вреде и последствиях.

Также Тротт рассказал о самом страшном опыте, который произошел с ним в молодости, когда он решил протестировать мускатный орех как "легальный наркотик". Сначала ему показалось, что эффекта нет, но через несколько часов организм отреагировал неожиданно сильно.

"Я сделал это около восьми часов, и я был очень разочарован, потому что подумал: "Сегодня вечером я не кайфану". Но он начинает действовать примерно через три часа. Никто нам этого не говорит… Так что я лег спать. Около двух или трех часов ночи я проснулся, у меня кружилась голова и мне нужно было в туалет. Так что я хотел встать с кровати, но не мог. И я буквально ползал… я поднял руки и увидел, как из них вытекает клей", – описывает свой опыт Тротт.

По его словам, опыт от употребления мускатного ореха был очень неприятен. Кроме того, на следующий день состояние только ухудшилось, а Тротт чувствовал сильную головную боль, боль в животе, тошноту.

"Я не мог пойти на работу. Болел неделю. Это яд", — подытожил мужчина.

Как рассказал Доминик Тротт, этот опыт отразил у него некоторое время пробовать наркотики для своей книги "Библия наркоманов".

В больших дозах мускатный орех может вызвать серьезное отравление, ведь содержит психоактивное вещество миристицин. Симптомы передозировки включают тошноту, галлюцинацию, тахикардию, сильную боль в желудке и длительные нарушения самочувствия.

