Мужчина, попробовавший 182 наркотика, назвал тот, который вызвал "худший трип" в жизни

Автор книги "Библия наркоманов" Доминик Милтон Тротт, известный тем, что испытал на себе 182 различных наркотика, рассказал о самом плохом психоделическом состоянии, которое ему приходилось пережить в жизни. По его словам, самые плохие последствия ему вызвал не запрещенный препарат, а вполне легальная приправа — мускатный орех.
Доминик Тротт. Фото из открытых источников
В своей книге Тротт рассказал, что его цель не пропагандировать наркотики, а предоставить людям правдивую информацию об их влиянии. Он убежден, что запретить употребление невозможно, но можно снизить риски, если люди будут знать о потенциальном вреде и последствиях.
Также Тротт рассказал о самом страшном опыте, который произошел с ним в молодости, когда он решил протестировать мускатный орех как "легальный наркотик". Сначала ему показалось, что эффекта нет, но через несколько часов организм отреагировал неожиданно сильно.
По его словам, опыт от употребления мускатного ореха был очень неприятен. Кроме того, на следующий день состояние только ухудшилось, а Тротт чувствовал сильную головную боль, боль в животе, тошноту.
Как рассказал Доминик Тротт, этот опыт отразил у него некоторое время пробовать наркотики для своей книги "Библия наркоманов".
В больших дозах мускатный орех может вызвать серьезное отравление, ведь содержит психоактивное вещество миристицин. Симптомы передозировки включают тошноту, галлюцинацию, тахикардию, сильную боль в желудке и длительные нарушения самочувствия.
