Чоловік, народжений з чоловічими та жіночими статевими органами, дізнався про це лише у 50 років

Австралієць Роб Вілсон лише у 50 років дізнався, що народився з чоловічими та жіночими статевими органами. Все його життя було зумовлене рішенням лікарів, яке вони ухвалили одразу після його народження.

Роб Вілсон. Фото: ABC

Коли Роб з’явився на світ, лікарі виявили, що він має пеніс і вагіну. Його мати не хотіла забирати немовля додому, і через три дні після народження хлопчику зробили операцію та "зашили вагіну". Вілсон розповів в інтерв’ю ABC Australia, що після цього у нього залишилося шість швів, однак мати-католичка все одно не могла прийняти дитину, говорячи: "Я не знаю, як Бог міг дати мені таку дитину".

Роб зростав, усвідомлюючи, що він "інший", але ніколи не розумів чому. Через свій стан Роб був змушений з восьми років приймати таблетки тестостерону. Брати й сестри Роба також помітили, що в ньому щось незвичайне. Брат сказав йому, що він "наполовину схожий на мене і наполовину на нашу сестру", тоді як його тато відповів, що "Роб інший, але з ним все гаразд".

Роб Вілсон з Гізер Юарт. Фото: ABC

Таємниця розкрилася лише через пів століття. Перед смертю його тітка розповіла, що Вілсон народився з рідкісною хромосомною аномалією Синдром 48, XXYY, яка трапляється в одного з 50 тисяч чоловіків.

Саме тоді чоловік зрозумів, що біль, який він роками відчував, насправді був менструальним болем, а організм реабсорбував менструальну кров, що призвело до підвищеного рівня заліза.

Після цього відкриття Роб почав шукати допомоги за межами Австралії, і знайшов її в Україні. Тут лікарі призначили йому заборонене в його країні лікування, яке передбачало комбінацію протизаплідних препаратів, гормону росту та засобів, що пригнічують тестостерон. Саме українські медики вперше заявили, що Вілсон "швидше жінка, ніж чоловік".

Роб Вілсон. Фото: ABC

Роб Вілсон регулярно приїжджає в Україну вже понад 14 років. Він поділився своєю історією, щоб допомогти іншим людям із подібними діагнозами.

"Я хочу, щоб наступна людина, якій судилося пройти через це, мала більше шансів, ніж я. Якщо такі, як я, не говоритимуть, це ніколи не зміниться", — сказав Вілсон.

Попри складну долю, Роб створив сім’ю, має дітей та став сьомим найкращим у світі заводчиком курей.