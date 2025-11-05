Чоловік, народжений з чоловічими та жіночими статевими органами, дізнався про це лише у 50 років

Рубрики
Австралієць Роб Вілсон лише у 50 років дізнався, що народився з чоловічими та жіночими статевими органами. Все його життя було зумовлене рішенням лікарів, яке вони ухвалили одразу після його народження.
Роб Вілсон. Фото: ABC
Коли Роб з’явився на світ, лікарі виявили, що він має пеніс і вагіну. Його мати не хотіла забирати немовля додому, і через три дні після народження хлопчику зробили операцію та "зашили вагіну". Вілсон розповів в інтерв’ю ABC Australia, що після цього у нього залишилося шість швів, однак мати-католичка все одно не могла прийняти дитину, говорячи: "Я не знаю, як Бог міг дати мені таку дитину".
Роб зростав, усвідомлюючи, що він "інший", але ніколи не розумів чому. Через свій стан Роб був змушений з восьми років приймати таблетки тестостерону. Брати й сестри Роба також помітили, що в ньому щось незвичайне. Брат сказав йому, що він "наполовину схожий на мене і наполовину на нашу сестру", тоді як його тато відповів, що "Роб інший, але з ним все гаразд".
Роб Вілсон з Гізер Юарт. Фото: ABC
Таємниця розкрилася лише через пів століття. Перед смертю його тітка розповіла, що Вілсон народився з рідкісною хромосомною аномалією Синдром 48, XXYY, яка трапляється в одного з 50 тисяч чоловіків.
Саме тоді чоловік зрозумів, що біль, який він роками відчував, насправді був менструальним болем, а організм реабсорбував менструальну кров, що призвело до підвищеного рівня заліза.
Після цього відкриття Роб почав шукати допомоги за межами Австралії, і знайшов її в Україні. Тут лікарі призначили йому заборонене в його країні лікування, яке передбачало комбінацію протизаплідних препаратів, гормону росту та засобів, що пригнічують тестостерон. Саме українські медики вперше заявили, що Вілсон "швидше жінка, ніж чоловік".
Роб Вілсон. Фото: ABC
Роб Вілсон регулярно приїжджає в Україну вже понад 14 років. Він поділився своєю історією, щоб допомогти іншим людям із подібними діагнозами.
Попри складну долю, Роб створив сім’ю, має дітей та став сьомим найкращим у світі заводчиком курей.