Мужчина, рожденный с мужскими и женскими половыми органами, узнал это только в 50 лет

Австралиец Роб Уилсон только в 50 лет узнал, что родился с мужскими и женскими половыми органами. Вся его жизнь была обусловлена решением врачей, которое они приняли сразу после его рождения.

Роб Уилсон. Фото: ABC

Когда Роб появился на свет, врачи обнаружили, что у него есть пенис и вагина. Его мать не хотела забирать младенца домой, и через три дня после рождения мальчику сделали операцию и "зашили вагину". Уилсон рассказал в интервью ABC Australia, что после этого у него осталось шесть швов, однако мать-католичка все равно не могла принять ребенка, говоря: "Я не знаю, как Бог мог дать мне такого ребенка".

Роб рос, осознавая, что он "другой", но никогда не понимал почему. Из-за своего состояния Роб был вынужден с восьми лет принимать таблетки тестостерона. Братья и сестры Роба также заметили, что в нем что-то необычное. Брат сказал ему, что он "наполовину похож на меня и наполовину на нашу сестру", тогда как его папа ответил, что "Роб другой, но с ним все в порядке".

Роб Уилсон с Гизером Юартом. Фото: ABC

Тайна раскрылась только через полвека. Перед смертью его тетя рассказала, что Уилсон родился с редкой хромосомной аномалией Синдром 48, XXYY, встречающейся у одного из 50 тысяч мужчин.

Именно тогда мужчина понял, что боль, которую он годами испытывал, на самом деле была менструальной болью, а организм реабсорбировал менструальную кровь, что привело к повышенному уровню железа.

После этого открытие Роб начал искать помощи за пределами Австралии и нашел ее в Украине. Здесь врачи назначили ему запрещенное в его стране лечение, предполагавшее комбинацию противозачаточных препаратов, гормона роста и средств, подавляющих тестостерон. Именно украинские медики впервые заявили, что Уилсон "скорее женщина, чем мужчина".

Роб Уилсон. Фото: ABC

Роб Уилсон регулярно приезжает в Украину уже более 14 лет. Он поделился своей историей, чтобы помочь другим людям с подобными диагнозами.

"Я хочу, чтобы следующий человек, которому суждено было пройти через это, имел больше шансов, чем я. Если такие, как я, не будут говорить, это никогда не изменится", — сказал Уилсон.

Несмотря на сложную судьбу, Роб создал семью, имеет детей и стал седьмым лучшим в мире заводчиком кур.