Чоловік 8 років жив з ножем у грудях і не знав про це (ФОТО)

У Танзанії лікарі зафіксували унікальний випадок, коли 44-річний чоловік прожив вісім років із лезом ножа у грудній клітці, не підозрюючи про це. Виявити сторонній предмет вдалося лише після того, як у нього з’явилися гнійні виділення з рани під правим соском.

Чоловік 8 років прожив із ножем у грудях. Фото з відкритих джерел

Пацієнт у Танзанії звернувся до лікарні після десяти днів гнійних виділень. При цьому він не відчував болю, підвищеної температури, кашлю чи утрудненого дихання, а його життєві показники були в нормі.

Під час огляду лікарі помітили деформацію грудної клітки та гній із різким запахом. Відповідаючи на питання медиків чоловік згадав, що вісім років тому отримав численні поранення у бійці. Тоді йому лише зашили рани, без проведення рентгену чи інших обстежень.

Проведені рентген і комп’ютерна томографія виявили, що велике металеве лезо увійшло через спину в районі правої лопатки, пройшло між п’ятим і шостим ребрами та зупинилося в передній частині грудної клітки. Навколо нього утворилися загоєні переломи та вогнища гною.

Чоловік 8 років прожив із ножем у грудях

Медики пояснюють цей незвичний випадок тим, що імунна система здатна ізолювати сторонні тіла, "запаковуючи" їх у фіброзну капсулу. Саме ця реакція організму і дозволила чоловікові роками жити без відчутних симптомів.

Хірурги провели торакотомію — розріз грудної клітки, видалили лезо та гнійні маси, встановили дренаж. Пацієнт отримав антибіотики, а через десять днів його виписали. Під час наступних оглядів у нього не виявили ускладнень. Лікарі наголосили, що наявність ножа в грудях несла високий ризик смерті, і цей випадок підкреслює важливість проведення візуалізаційних досліджень при будь-яких серйозних травмах.

