Мужчина 8 лет жил с ножом в груди и не знал об этом (ФОТО)

В Танзании врачи зафиксировали уникальный случай, когда 44-летний мужчина прожил восемь лет с лезвием ножа в грудной клетке, не подозревая об этом. Выявить посторонний предмет удалось только после того, как у него появились гнойные выделения из раны под правым соском.

Человек 8 лет прожил с ножом в груди. Фото из открытых источников

Пациент в Танзании обратился в больницу после десяти дней гнойных выделений. При этом он не чувствовал боли, повышенной температуры, кашля или затрудненного дыхания, а его жизненные показатели были в норме.

В ходе осмотра врачи заметили деформацию грудной клетки и гной с резким запахом. Отвечая на вопросы медиков, мужчина вспомнил, что восемь лет назад получил многочисленные ранения в драке. Тогда ему только зашили раны, без проведения рентгена или других обследований.

Проведенные рентген и компьютерная томография обнаружили, что крупное металлическое лезвие вошло через спину в районе правой лопатки, прошло между пятым и шестым ребрами и остановилось в передней части грудной клетки. Вокруг него образовались залеченные переломы и очаги гноя.

Мужчина 8 лет прожил с ножом в груди

Медики объясняют этот необычный случай тем, что иммунная система способна изолировать посторонние тела, "упаковывая" их в фиброзную капсулу. Именно эта реакция организма и позволила мужчине годами жить без ощутимых симптомов.

Хирурги провели торакотомию – разрез грудной клетки, удалили лезвие и гнойные массы, установили дренаж. Пациент получил антибиотики, а десять дней спустя его выписали. Во время последующих осмотров у него не было обнаружено осложнений. Врачи подчеркнули, что наличие ножа в груди несло высокий риск смерти, и этот случай подчеркивает важность проведения визуализационных исследований при любых серьезных травмах.

