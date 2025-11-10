Чи безпечно пити каву при підвищеному тиску: відповідь вас здивує

Кава – улюблений напій мільйонів, але чи безпечна вона для тих, хто має підвищений тиск? Варто знати, чи потрібно гіпертоніка відмовлятися від ранкової чашки еспресо.

Кава. Фото: з відкритих джерел

Кардіолог і доктор медичних наук Джон Хіггінс розповів, що помірне споживання кави є досить безпечним для більшості людей з контрольованим чи трохи підвищеним кров'яним тиском.

Кофеїн підвищує кров'яний тиск у короткостроковій перспективі. Дослідження, опубліковане в журналі Nutrients, не показало підвищеного ризику гіпертонії при регулярному вживанні кави. Більше споживання кави пов'язане зі зниженням ризику гіпертонії на 7%.

Помірне вживання кави є безпечним для здорових дорослих.

Вживання 1-3 чашок щодня є безпечним для більшості людей із контрольованим артеріальним тиском.

Важливо відзначити, що вміст кофеїну значно варіюється в залежності від способу заварювання. Також слід враховувати загальне споживання кофеїну із усіх джерел, включаючи чай, безалкогольні та енергетичні напої.

Важливо правильно пити каву, щоб не зашкодити організму. Добавки до кави — цукор, сиропи та молоко сприяють збільшенню ваги та порушенню метаболізму, що шкідливо для тиску, що посилюють дію кофеїну. Уникайте кави після 14:00-15:00 – кава наприкінці дня порушує сон, що погіршує кров'яний тиск. Не виміряйте тиск після вживання кави – це може призвести до штучно завищених показників. Варто робити це перед вживанням кави і через 30-60 хвилин після неї

Слід бути особливо обережними зі споживанням кофеїну, якщо у вас: неконтрольована гіпертензія 2 або 3 стадії, ушкодження органів унаслідок високого кров'яного тиску або хронічних захворювань, аритмії, особливо фібриляція передсердь.

У цих випадках подумайте про мінімізацію споживання кави з кофеїном або взагалі від нього відмовитись. Також не нехтуйте обмеженням солі, фізичними вправами, контролем ваги та прийомом ліків.

