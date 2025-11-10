Безопасно ли пить кофе при повышенном давлении: ответ вас удивит

Кофе – любимый напиток миллионов, но безопасен ли он для тех, кто имеет повышенное давление? Стоит знать, нужно ли гипертоникам отказываться от утренней чашки эспрессо.

Кофе. Фото: из открытых источников

Кардиолог и доктор медицинских наук Джон Хиггинс рассказал, что умеренное потребление кофе является достаточно безопасным для большинства людей с контролируемым или слегка повышенным кровяным давлением.

Кофеин повышает кровяное давление в краткосрочной перспективе. Исследование, опубликованное в журнале Nutrients, не показало повышенного риска гипертонии при регулярном употреблении кофе. Более высокое потребление кофе связано со снижением риска гипертонии на 7%.

Умеренное употребление кофе является безопасным для здоровых взрослых.

Употребление 1-3 чашек ежедневно является безопасным для большинства людей с контролируемым артериальным давлением.

Важно отметить, что содержание кофеина значительно варьируется в зависимости от способа заваривания. Также следует учитывать общее потребление кофеина из всех источников, включая чай, безалкогольные и энергетические напитки.

Важно правильно пить кофе, чтобы не навредить организму. Добавки к кофе — сахар, сиропы и молоко способствуют увеличению веса и нарушению метаболизма, что вредно для давления, усиливающие действие кофеина. Избегайте кофе после 14:00-15:00 — кофе в конце дня нарушает сон, ухудшая кровяное давление. Не измеряйте давление после употребления кофе – это может привести к искусственно завышенным показателям. Стоит делать это перед употреблением кофе и через 30-60 минут после него

Следует быть особенно осторожными с потреблением кофеина, если у вас: неконтролируемая гипертензия 2 или 3 стадии, повреждения органов вследствие высокого кровяного давления или хронических заболеваний, аритмии, особенно фибрилляция предсердий.

В этих случаях подумайте о минимизации потребления кофе с кофеином или вообще от него отказаться. Также не пренебрегайте ограничением соли, физическими упражнениями, контролем веса и приемом лекарств.

Читайте также на портале "Комментарии" — что будет с организмом, если на месяц отказаться от кофе.



