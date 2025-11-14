Через цю популярну зачіску може виникнути облисіння

Популярна зачіска, яку носять мільйони жінок, може бути небезпечнішою, ніж здається. Провідний британський трихолог Рейчел Валентайн попереджає, що постійне носіння цього аксесуара в тому самому місці здатне викликати випадання волосся, аж до часткового облисіння.

Облисіння. Фото: із відкритих джерел

У відео на TikTok експерт розповіла, що все частіше бачить клієнток із пошкодженим волоссям на маківці.

"Епідемія зачісок із затискачами ("крабами") — причина ламкості навколо верхівки. Це зона постійного натягу, що з часом виснажує волосяні фолікули", — пояснила Валентайн.

Такий стан називається тракційна (напружена) алопеція. Воно виникає, коли волосяні фолікули запалюються через надмірне натягнення. Якщо ігнорувати проблему, це може призвести до необоротного випадання волосся.

Крім шпильок, до подібних пошкоджень часто призводять тугі коси, високі хвости та важке нарощування волосся.

Щоб уникнути проблеми, змінюйте зачіску щодня. Не фіксуйте волосся в тому самому місці. Чергуйте аксесуари. Сьогодні – шпилька, завтра – м'яка шовкова гумка. Давайте волоссю відпочити. Носіть їх розпущеними хоча б кілька разів на тиждень.

Трихолог додала, якщо ви відчуваєте потяг або біль шкіри голови, це перший сигнал змінити зачіску.

Британська асоціація дерматологів зазначає, що на ранній стадії фолікули можуть відновитись, якщо усунути натяг. Але у тяжких випадках єдиним способом лікування залишається пересадка волосся, ефективність процедури сягає 95%.

Випадання волосся можуть також провокувати гормональні зміни, дефіцит вітамінів або генетичну схильність, тому варто звертати увагу на перші ознаки проблеми.

Читайте також на порталі "Коментарі" — як наростити волосся і не залишитися без свого: майстер розкрив секрети професії.