Из-за этой популярной прически может возникнуть облысение

Популярная прическа, которую носят миллионы женщин, может быть опаснее, чем кажется. Ведущий британский трихолог Рэйчел Валентайн предупреждает, что постоянное ношение этого аксессуара в одном и том же месте способно вызвать выпадение волос, вплоть до частичного облысения.

Облысение. Фото: из открытых источников

В видео на TikTok эксперт рассказала, что все чаще видит клиенток с поврежденными волосами на макушке.

"Эпидемия причесок с зажимами ("крабами") — причина ломкости вокруг макушки. Это зона постоянного натяжения, что со временем истощает волосяные фолликулы", — объяснила Валентайн.

Такое состояние называется тракционная (напряженная) алопеция. Оно возникает, когда волосяные фолликулы воспаляются из-за чрезмерного натяжения. Если игнорировать проблему, это может привести к необратимому выпадению волос.

Кроме заколок, к подобным повреждениям часто приводят тугие косы, высокие хвосты и тяжелое наращивание волос.

Чтобы избежать проблемы меняйте прическу ежедневно. Не фиксируйте волосы в одном и том же месте. Чередуйте аксессуары. Сегодня — заколка, завтра — мягкая шелковая резинка. Давайте волосам отдохнуть. Носите их распущенными хотя бы несколько раз в неделю.

Трихолог добавила, если вы чувствуете тягу или боль кожи головы, это первый сигнал сменить прическу.

Британская ассоциация дерматологов отмечает, что на ранней стадии фолликулы могут восстановиться, если устранить натяжение. Но в тяжелых случаях единственным способом лечения остается пересадка волос, эффективность процедуры достигает 95%.

Выпадение волос могут также провоцировать гормональные изменения, дефицит витаминов или генетическая предрасположенность, поэтому стоит обращать внимание на первые признаки проблемы.

