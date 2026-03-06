Будете здорові: пийте теплу воду саме в цей час

Склянка теплої води може непомітно покращити роботу травлення, допомогти організму "прокинутися" після сну та підтримати водний баланс.

Вода. Фото: з відкритих джерел

Згідно з традиційною китайською медициною, найкращий час доби для вживання теплої води для травлення: вранці після пробудження – щоб стимулювати травлення та зволожити організм; під час їжі – для підтримки травлення у шлунку.

У традиційній китайській медицині вважається, що тепла вода сприяє здоровому травленню. Також вважається, що тепло розслаблює м'язи травного тракту, тим самим покращуючи травлення.

Аюрведа – це індійська система лікування, що виникла тисячі років тому. Її досі практикують мільйони людей у Південно-Східній Азії та у всьому світі.

Балансування температури тіла є важливою частиною Аюрведи, а вживання теплої води – невід'ємною частиною.

Воду слід попередньо прокип'ятити та пити теплою. Зокрема, найкращий час: після пробудження – щоб стимулювати травлення та відновити водний баланс організму після сну. Випийте повну склянку невеликими ковтками. Протягом дня – невеликими ковтками кожні 30-60 хвилин, щоб запобігти спразі та зневодненню, а також підтримувати травлення в нормі. Під час їжі – невеликими ковтками та не більше чверті обсягу їжі, яку ви з'їдаєте. За годину до сну – щоб сприяти перетравленню їжі, з'їденої протягом дня та запобігти тяжкості у шлунку перед сном.

Вживання теплої води вранці може допомогти травленню завдяки: уникнення запору, відновлення рідини, втраченої під час сну, уникнення здуття живота та дискомфорту.

