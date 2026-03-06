logo

Будете здоровы: пейте теплую воду именно в это время
commentss НОВОСТИ Все новости

Будете здоровы: пейте теплую воду именно в это время

Стакан теплой воды утром - простая привычка, которая может иметь заметную пользу для организма

6 марта 2026, 10:00
Автор:
Стакан теплой воды может незаметно улучшить работу пищеварения, помочь организму "проснуться" после сна и поддержать водный баланс.

Будете здоровы: пейте теплую воду именно в это время

Вода. Фото: из открытых источников

Согласно традиционной китайской медицине, лучшее время суток для употребления теплой воды для пищеварения: утром после пробуждения — чтобы стимулировать пищеварение и увлажнить организм; во время еды — для поддержания пищеварения в желудке.

В традиционной китайской медицине считается, что теплая вода способствует здоровому пищеварению. Также считается, что тепло расслабляет мышцы пищеварительного тракта, тем самым улучшая пищеварение.

Аюрведа – это индийская система лечения, которая возникла тысячи лет назад. Ее до сих пор практикуют миллионы людей в Юго-Восточной Азии и во всем мире.

Балансировка температуры тела является важной частью Аюрведы, а употребление теплой воды — неотъемлемой частью.

Воду следует предварительно прокипятить и пить теплой. В частности, лучшее время: после пробуждения — чтобы стимулировать пищеварение и восстановить водный баланс организма после сна. Выпейте полный стакан небольшими глотками. В течение дня — небольшими глотками каждые 30-60 минут, чтобы предотвратить жажду и обезвоживание, а также поддерживать пищеварение в норме. Во время еды — небольшими глотками и не более четверти объема пищи, которую вы съедаете. За час до сна — чтобы способствовать перевариванию пищи, съеденной в течение дня и предотвратить тяжесть в желудке перед сном.

Употребление теплой воды утром может помочь пищеварению благодаря: избежанию запора, восстановлению жидкости, потерянной во время сна, избежанию вздутия живота и дискомфорта.

Читайте также на портале "Комментарии" — большинство людей уверены: главный враг здоровья – это сигареты. И действительно, никотин и продукты горения табака наносят серьезный вред. Но есть кое-что, с чем мы сталкиваемся каждый день, часто даже не подозревая опасности. Речь идет об избытке добавленного сахара и ультраобработанных продуктов, постепенно разрушающих организм изнутри.




Источник: https://www.verywellhealth.com/best-time-to-drink-hot-water-for-digestion-11902451

