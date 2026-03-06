Будете здоровы: пейте теплую воду именно в это время

Стакан теплой воды может незаметно улучшить работу пищеварения, помочь организму "проснуться" после сна и поддержать водный баланс.

Вода. Фото: из открытых источников

Согласно традиционной китайской медицине, лучшее время суток для употребления теплой воды для пищеварения: утром после пробуждения — чтобы стимулировать пищеварение и увлажнить организм; во время еды — для поддержания пищеварения в желудке.

В традиционной китайской медицине считается, что теплая вода способствует здоровому пищеварению. Также считается, что тепло расслабляет мышцы пищеварительного тракта, тем самым улучшая пищеварение.

Аюрведа – это индийская система лечения, которая возникла тысячи лет назад. Ее до сих пор практикуют миллионы людей в Юго-Восточной Азии и во всем мире.

Балансировка температуры тела является важной частью Аюрведы, а употребление теплой воды — неотъемлемой частью.

Воду следует предварительно прокипятить и пить теплой. В частности, лучшее время: после пробуждения — чтобы стимулировать пищеварение и восстановить водный баланс организма после сна. Выпейте полный стакан небольшими глотками. В течение дня — небольшими глотками каждые 30-60 минут, чтобы предотвратить жажду и обезвоживание, а также поддерживать пищеварение в норме. Во время еды — небольшими глотками и не более четверти объема пищи, которую вы съедаете. За час до сна — чтобы способствовать перевариванию пищи, съеденной в течение дня и предотвратить тяжесть в желудке перед сном.

Употребление теплой воды утром может помочь пищеварению благодаря: избежанию запора, восстановлению жидкости, потерянной во время сна, избежанию вздутия живота и дискомфорта.

