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Алкоголь “вбиває” не тільки печінку: ці факти здивують багатьох

До яких проблем призводить вживання надмірної кількості алкоголю

17 червня 2026, 16:11
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Кречмаровская Наталия

Надмірне вживання алкоголю спричиняє серйозні проблеми для здоров’я та соціального життя: від ураження печінки й серця до психічних розладів, травм та економічних втрат. Дослідження підтверджують, що навіть невеликі дози алкоголю можуть бути небезпечними, а тривале зловживання призводить до понад 200 хвороб і тисяч смертей щороку.

Алкоголь “вбиває” не тільки печінку: ці факти здивують багатьох

Алкоголь. Ілюстративне фото

Медичні наслідки

Печінка: регулярне вживання алкоголю викликає стеатоз, гепатит та цироз. Ці стани часто стають незворотними і можуть закінчитися смертю.

Серцево-судинна система: алкоголь підвищує ризик гіпертонії, аритмій, інфаркту та кардіоміопатії.

Мозок: порушення комунікаційних шляхів у мозку призводить до проблем із пам’яттю, координацією та підвищує ризик інсульту.

Імунна система: ослаблення захисних функцій організму робить людину більш вразливою до інфекцій, у тому числі ВІЛ та туберкульозу.

Онкологічні ризики: доведено, що алкоголь підвищує ймовірність розвитку раку печінки, стравоходу, ротової порожнини та товстої кишки.

Психічні та поведінкові проблеми

Депресія та тривожність: алкоголь часто стає каталізатором психічних розладів.

Алкогольна залежність: формування залежності призводить до втрати контролю над поведінкою та руйнування соціальних зв’язків.

Деменція: доведено зв’язок між надмірним споживанням алкоголю та раннім розвитком деменції.

Соціальні та економічні наслідки

Сімейні конфлікти: зловживання алкоголем часто стає причиною розлучень, домашнього насильства та втрати довіри.

Проблеми на роботі: зниження продуктивності, часті лікарняні та звільнення.

Фінансові втрати: витрати на лікування, втрати від нещасних випадків та зниження працездатності.

Травми та аварії: алкоголь є причиною значної частки ДТП, падінь, насильницьких злочинів та самогубств.

Масштаб проблеми

За даними ВООЗ, щороку алкоголь спричиняє понад 2,6 млн смертей, що становить майже 5% усіх випадків смерті у світі. Найбільше страждають молоді люди віком 20-39 років, серед яких алкоголь є причиною значної частки травм та летальних випадків. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який алкоголь найменше шкодить простаті. 




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