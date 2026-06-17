Алкоголь “вбиває” не тільки печінку: ці факти здивують багатьох

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Надмірне вживання алкоголю спричиняє серйозні проблеми для здоров’я та соціального життя: від ураження печінки й серця до психічних розладів, травм та економічних втрат. Дослідження підтверджують, що навіть невеликі дози алкоголю можуть бути небезпечними, а тривале зловживання призводить до понад 200 хвороб і тисяч смертей щороку.
Алкоголь. Ілюстративне фото
Печінка: регулярне вживання алкоголю викликає стеатоз, гепатит та цироз. Ці стани часто стають незворотними і можуть закінчитися смертю.
Серцево-судинна система: алкоголь підвищує ризик гіпертонії, аритмій, інфаркту та кардіоміопатії.
Мозок: порушення комунікаційних шляхів у мозку призводить до проблем із пам’яттю, координацією та підвищує ризик інсульту.
Імунна система: ослаблення захисних функцій організму робить людину більш вразливою до інфекцій, у тому числі ВІЛ та туберкульозу.
Онкологічні ризики: доведено, що алкоголь підвищує ймовірність розвитку раку печінки, стравоходу, ротової порожнини та товстої кишки.
Депресія та тривожність: алкоголь часто стає каталізатором психічних розладів.
Алкогольна залежність: формування залежності призводить до втрати контролю над поведінкою та руйнування соціальних зв’язків.
Деменція: доведено зв’язок між надмірним споживанням алкоголю та раннім розвитком деменції.
Сімейні конфлікти: зловживання алкоголем часто стає причиною розлучень, домашнього насильства та втрати довіри.
Проблеми на роботі: зниження продуктивності, часті лікарняні та звільнення.
Фінансові втрати: витрати на лікування, втрати від нещасних випадків та зниження працездатності.
Травми та аварії: алкоголь є причиною значної частки ДТП, падінь, насильницьких злочинів та самогубств.
За даними ВООЗ, щороку алкоголь спричиняє понад 2,6 млн смертей, що становить майже 5% усіх випадків смерті у світі. Найбільше страждають молоді люди віком 20-39 років, серед яких алкоголь є причиною значної частки травм та летальних випадків.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який алкоголь найменше шкодить простаті.