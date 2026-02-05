logo_ukra

ВООЗ назвала 14 звичок, які реально знижують ризик раку

Міжнародні онкологи назвали 14 науково обґрунтованих способів знизити особистий ризик розвитку раку

5 лютого 2026, 03:19
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Міжнародне агентство з дослідження раку ВООЗ опублікувало оновлений Європейський кодекс боротьби з раком, що містить 14 рекомендацій, які можуть суттєво знизити ризик онкологічних захворювань. Про це пише Die Welt.

ВООЗ назвала 14 звичок, які реально знижують ризик раку

Як знизити особистий ризик розвитку раку

Експерти наголошують: зростання смертності від раку в Європі пов’язане не лише з екологією чи способом життя, а й зі старінням населення. Водночас значну частину онкологічних хвороб можна попередити або відтермінувати, дотримуючись базових профілактичних правил.

Серед ключових рекомендацій — повна відмова від тютюну та вейпів, уникнення пасивного куріння, контроль маси тіла та регулярна фізична активність. Також фахівці радять будувати раціон на основі цільнозернових продуктів, овочів, фруктів і бобових, обмеживши червоне та оброблене м’ясо.

Окрему увагу приділено алкоголю: ВООЗ підкреслює, що безпечної дози алкоголю з погляду онкологічного ризику не існує. Серед інших факторів ризику — надмірне сонячне опромінення, використання соляріїв, забруднене повітря та контакт із канцерогенами на робочому місці.

Кодекс також включає рекомендації щодо вакцинації проти вірусу папіломи людини та гепатиту B, регулярних обстежень на гепатит B і C, ВІЛ та Helicobacter pylori. Жінкам радять обмежувати тривалість гормонозамісної терапії в період менопаузи, а всім дорослим — регулярно проходити онкологічні скринінги.

У ВООЗ наголошують: виконання цих рекомендацій не гарантує повного захисту від раку, однак істотно знижує ймовірність розвитку захворювання та підвищує шанси на раннє виявлення.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (WHO), у 2025 році середній рівень споживання алкоголю у світі становить близько 6,2 літра чистого алкоголю на одну людину віком від 15 років на рік. Показники суттєво відрізняються залежно від регіону, культурних традицій, економічного розвитку та державної політики.



Джерело: https://www.welt.de/gesundheit/article6981b59f06b45afdb339b8bb/krebs-14-moeglichkeiten-das-persoenliche-krebsrisiko-effektiv-zu-senken.html?source=puerto-reco-2_ABC-V49.3.A_control
