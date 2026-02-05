ВОЗ назвала 14 привычек, реально снижающих риск рака

Международное агентство по исследованию рака ВОЗ опубликовало обновленный Европейский кодекс борьбы с раком, содержащий 14 рекомендаций, которые могут существенно снизить риск онкологических заболеваний. Об этом пишет Die Welt .

Как снизить личный риск развития рака

Эксперты отмечают: рост смертности от рака в Европе связан не только с экологией или образом жизни, но и со старением населения. В то же время, значительную часть онкологических болезней можно предупредить или отсрочить, соблюдая базовые профилактические правила.

Среди ключевых рекомендаций – полный отказ от табака и вейпов, избегание пассивного курения, контроль массы тела и регулярная физическая активность. Также специалисты рекомендуют строить рацион на основе цельнозерновых продуктов, овощей, фруктов и бобовых, ограничив красное и обработанное мясо.

Отдельное внимание уделено алкоголю: ВОЗ подчеркивает, что безопасной дозы алкоголя с точки зрения онкологического риска нет. Среди других факторов риска – чрезмерное солнечное облучение, использование соляриев, загрязненный воздух и контакт с канцерогенами на рабочем месте.

Кодекс также включает рекомендации по вакцинации против вируса папилломы человека и гепатита B, регулярных обследований на гепатит B и C, ВИЧ и Helicobacter pylori. Женщинам советуют ограничивать продолжительность гормонозамещающей терапии в период менопаузы, а всем взрослым регулярно проходить онкологические скрининги.

В ВОЗ отмечают: выполнение этих рекомендаций не гарантирует полной защиты от рака, однако существенно снижает вероятность развития заболевания и повышает шансы на раннее выявление.

