Здоровье онкология
ВОЗ назвала 14 привычек, реально снижающих риск рака

Международные онкологи назвали 14 научно обоснованных способов снизить личный риск развития рака

5 февраля 2026, 03:19
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Международное агентство по исследованию рака ВОЗ опубликовало обновленный Европейский кодекс борьбы с раком, содержащий 14 рекомендаций, которые могут существенно снизить риск онкологических заболеваний. Об этом пишет Die Welt .

ВОЗ назвала 14 привычек, реально снижающих риск рака

Как снизить личный риск развития рака

Эксперты отмечают: рост смертности от рака в Европе связан не только с экологией или образом жизни, но и со старением населения. В то же время, значительную часть онкологических болезней можно предупредить или отсрочить, соблюдая базовые профилактические правила.

Среди ключевых рекомендаций – полный отказ от табака и вейпов, избегание пассивного курения, контроль массы тела и регулярная физическая активность. Также специалисты рекомендуют строить рацион на основе цельнозерновых продуктов, овощей, фруктов и бобовых, ограничив красное и обработанное мясо.

Отдельное внимание уделено алкоголю: ВОЗ подчеркивает, что безопасной дозы алкоголя с точки зрения онкологического риска нет. Среди других факторов риска – чрезмерное солнечное облучение, использование соляриев, загрязненный воздух и контакт с канцерогенами на рабочем месте.

Кодекс также включает рекомендации по вакцинации против вируса папилломы человека и гепатита B, регулярных обследований на гепатит B и C, ВИЧ и Helicobacter pylori. Женщинам советуют ограничивать продолжительность гормонозамещающей терапии в период менопаузы, а всем взрослым регулярно проходить онкологические скрининги.

В ВОЗ отмечают: выполнение этих рекомендаций не гарантирует полной защиты от рака, однако существенно снижает вероятность развития заболевания и повышает шансы на раннее выявление.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что по данным Всемирной организации здравоохранения (WHO), в 2025 году средний уровень потребления алкоголя в мире составляет около 6,2 литра чистого алкоголя на одного человека в возрасте от 15 лет в год. Показатели значительно отличаются в зависимости от региона, культурных традиций, экономического развития и государственной политики.



Источник: https://www.welt.de/gesundheit/article6981b59f06b45afdb339b8bb/krebs-14-moeglichkeiten-das-persoenliche-krebsrisiko-effektiv-zu-senken.html?source=puerto-reco-2_ABC-V49.3.A_control
