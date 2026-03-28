Такого ви ще не чули: що варто менше їсти, аби знищити ризик раку

Французькі фахівці з охорони здоров’я заявили про потенційні ризики, пов’язані з вживанням популярних продуктів, зокрема випічки та виробів із пшениці.

Ризик захворюванням на рак

Йдеться про вміст кадмію — токсичного важкого металу, який може накопичуватися в організмі та негативно впливати на здоров’я.

За даними експертів, кадмій міститься у низці продуктів щоденного споживання, зокрема в хлібі, круасанах, багетах, макаронних виробах, рисі та картоплі.

Також його виявляють у продуктах із переробленої пшениці — печиві, тістечках і сухих сніданках.

Фахівці пояснюють, що кадмій потрапляє до продуктів через ґрунти, у яких вирощуються сільськогосподарські культури.

Цю речовину пов’язують із підвищеним ризиком розвитку низки онкологічних захворювань, зокрема раку підшлункової залози, сечового міхура, простати та молочної залози.

Крім того, тривалий вплив кадмію може призводити до пошкодження нирок, крихкості кісток та проблем із серцево-судинною системою.

Водночас експерти наголошують, що йдеться не про миттєву небезпеку, а про накопичувальний ефект, який залежить від тривалості та обсягів споживання таких продуктів.



Фахівці радять дотримуватися збалансованого харчування та не зловживати продуктами з високим вмістом переробленого зерна.



