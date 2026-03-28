Главная Новости Здоровье онкология Такого вы еще не слышали: что стоит меньше есть, чтобы уничтожить риск рака
Такого вы еще не слышали: что стоит меньше есть, чтобы уничтожить риск рака

Французские специалисты предупреждают о возможных рисках для здоровья из-за содержания кадмия в популярных продуктах

28 марта 2026, 20:46
Ткачова Марія

Французские специалисты по здравоохранению заявили о потенциальных рисках, связанных с употреблением популярных продуктов, в частности, выпечки и изделий из пшеницы.

Риск заболеванием раком

Речь идет о содержании кадмия — токсичного тяжелого металла, который может накапливаться в организме и негативно влиять на здоровье.

По данным экспертов, кадмий содержится в ряде продуктов ежедневного потребления, в том числе в хлебе, круассанах, багетах, макаронных изделиях, рисе и картофеле.

Также его обнаруживают в продуктах из переработанной пшеницы – печенье, пирожные и сухие завтраки.

Специалисты объясняют, что кадмий попадает в продукты через почвы, в которых выращиваются сельскохозяйственные культуры.

Это вещество связывают с повышенным риском развития ряда онкологических заболеваний, в частности рака поджелудочной железы, мочевого пузыря, простаты и молочной железы.

Кроме того, длительное влияние кадмия может привести к повреждению почек, хрупкости костей и проблемам с сердечно-сосудистой системой.

В то же время эксперты отмечают, что речь идет не о мгновенной опасности, а о накопительном эффекте, который зависит от продолжительности и объемов потребления таких продуктов.

Специалисты советуют соблюдать сбалансированное питание и не злоупотреблять продуктами с высоким содержанием переработанного зерна.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в российском Томском организаторе акции против блокировки интернета Антону Исакову вручили повестку в военкомат после попытки согласовать проведение митинга.
По словам Исакова, это произошло на фоне давления со стороны силовиков накануне запланированных протестов, которые должны пройти 29 марта. Активист рассказал, что правоохранители приходили на работу к его супруге, не имеющей отношения к протестной деятельности, а затем вызвали и самого Исакова.



Источник: https://www.dailymail.co.uk/health/article-15680649/Croissants-raise-cancer-risk-French-health-chiefs-claim.html
