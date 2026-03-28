Такого вы еще не слышали: что стоит меньше есть, чтобы уничтожить риск рака

Ткачова Марія
Французские специалисты по здравоохранению заявили о потенциальных рисках, связанных с употреблением популярных продуктов, в частности, выпечки и изделий из пшеницы.
Риск заболеванием раком
Речь идет о содержании кадмия — токсичного тяжелого металла, который может накапливаться в организме и негативно влиять на здоровье.
По данным экспертов, кадмий содержится в ряде продуктов ежедневного потребления, в том числе в хлебе, круассанах, багетах, макаронных изделиях, рисе и картофеле.
Также его обнаруживают в продуктах из переработанной пшеницы – печенье, пирожные и сухие завтраки.
Специалисты объясняют, что кадмий попадает в продукты через почвы, в которых выращиваются сельскохозяйственные культуры.
Это вещество связывают с повышенным риском развития ряда онкологических заболеваний, в частности рака поджелудочной железы, мочевого пузыря, простаты и молочной железы.
Кроме того, длительное влияние кадмия может привести к повреждению почек, хрупкости костей и проблемам с сердечно-сосудистой системой.
В то же время эксперты отмечают, что речь идет не о мгновенной опасности, а о накопительном эффекте, который зависит от продолжительности и объемов потребления таких продуктов.
Специалисты советуют соблюдать сбалансированное питание и не злоупотреблять продуктами с высоким содержанием переработанного зерна.