Росіяни почнуть швидше помирати від раку: про що «подбала» влада РФ
Росіяни почнуть швидше помирати від раку: про що «подбала» влада РФ

Лікувати дітей немає чим: у російських аптеках зафіксовано нестачу незамінних протипухлинних засобів

5 травня 2026, 11:57
Недилько Ксения

У російських аптечних мережах зафіксовано гостру нестачу чергових протипухлинних препаратів, що належать до категорії життєво необхідних. Йдеться про метотрексат та етопозид. Згідно з моніторингом агрегаторів, метотрексат наразі відсутній щонайменше у 57 регіонах країни, а ситуація з етопозидом ще критичніша — його неможливо знайти у 80 регіонах. Раніше з ринку вже зник абраксан, який використовують для терапії раку підшлункової та молочної залоз.

Масштаби проблеми підтвердила очільниця асоціації онкопацієнтів "Здравствуй!" Ірина Боровова. За її словами, скарги на відсутність ліків надходять з усієї території країни.

"Дзвінки надходять від пацієнтів від Калінінграда до Камчатки. Якщо раніше це було точково, були шляхи вирішення, то зараз це масштабна проблема", — підкреслила вона.

Медики наголошують, що ці препарати є базовими для багатьох схем хіміотерапії. Лікар-онколог Марина Шоріна зазначила, що метотрексат та етопозид фактично не мають повноцінних аналогів. Особливу тривогу викликає ситуація в дитячій онкології, де ці засоби є основою більшості протоколів.

Наслідки такого дефіциту можуть бути фатальними для пацієнтів. Педиатр та онколог Олексій Масчан попереджає про серйозні ризики:

"Їхній дефіцит може призвести до порушення протоколів лікування і, відповідно, до погіршення відстрочених результатів".

Наразі розв'язання проблеми на системному рівні залишається під питанням, поки пацієнти змушені шукати залишки ліків у приватних оголошеннях або переривати терапію.

Нагадаємо, раніше "Коментарі" повідомляли, що круїзна подорож Атлантичним океаном перетворилася на смертельну пастку для пасажирів нідерландського лайнера MV Hondius. На борту судна зафіксовано спалах хантавірусу — небезпечної інфекції, що поширюється через гризунів. Наразі відомо про шість випадків зараження, три з яких виявилися летальними. Ще один пацієнт перебуває у критичному стані в реанімаційному відділенні у ПАР.



