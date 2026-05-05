Россияне начнут быстрее умирать от рака: о чем «позаботились» власти РФ

В российских аптечных сетях зафиксирована острая нехватка очередных противоопухолевых препаратов, относящихся к категории жизненно необходимых. Речь идет о метотрексате и этопозиде. Согласно мониторингу агрегаторов, метотрексат отсутствует по меньшей мере в 57 регионах страны, а ситуация с этопозидом еще более критическая — его невозможно найти в 80 регионах. Ранее с рынка уже исчез абраксан, который используется для терапии рака поджелудочной и молочной желез.

Масштабы проблемы подтвердила глава ассоциации онкопациентов "Здравствуй!" Ирина Борова. По ее словам, жалобы на отсутствие лекарства поступают со всей территории страны.

"Звонки поступают от пациентов от Калининграда до Камчатки. Если раньше это было точечно, были пути решения, сейчас это масштабная проблема", — подчеркнула она.

Медики отмечают, что эти препараты являются базовыми для многих схем химиотерапии. Врач-онколог Марина Шорина отметила, что у метотрексата и этопозида фактически нет полноценных аналогов. Особую тревогу вызывает ситуация в детской онкологии, где эти средства являются основой большинства протоколов.

Последствия такого дефицита могут быть роковыми для пациентов. Педиатр и онколог Алексей Масчан предупреждает о серьезных рисках:

"Их дефицит может привести к нарушению протоколов лечения и, соответственно, к ухудшению отсроченных результатов".

Решение проблемы на системном уровне остается под вопросом, пока пациенты вынуждены искать остатки лекарств в частных объявлениях или прерывать терапию.

