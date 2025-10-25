Популярні процедури для волоссям призводять до раку: які найнебезпечніші

Бажання мати гарне волосся може обернутися смертельними проблемами зі здоров'ям.

Волосся. Ілюстративне фото

Вчені з'ясували, що хімічні релаксанти, які використовуються для випрямлення волосся, такі як кератинове випрямлення та бразильське укладання феном, можуть значно підвищити ризик розвитку деяких видів раку, пише видання Daily mail.

За результатами проведеного дослідження вчені з'ясували, що ті, хто користувався таким доглядом за волоссям, мали на 166% вищий ризик раку підшлункової залози. Тим часом ризик раку щитоподібної залози зріс до вражаючих 71%, а неходжкінської лімфоми — до 62%.

“Вважається, що формальдегід, який використовується як консервант у таких засобах для волосся, з часом може виділятися з них у вигляді газу. Якщо ці пари вдихати повторно, це може призвести до будь-чого: від незначних побічних ефектів, таких як подразнення очей та дихальних шляхів, до серйозних проблем зі здоров'ям”, — пише видання.

Зазначається, що інші процедури також можуть спричинити небезпечні наслідки — від алергічних реакцій до навіть потреби у пересадці шкіри. Так, фарбування волосся може викликати навіть опіки шкіри. Експерти стверджують, що часто винні такі хімічні речовини, як амоній, перекис водню та персульфати калію. Деякі компоненти фарб для волосся також можуть викликати симптоми алергічної реакції.

Шампуні з прихованим глютеном можуть зашкодити людям із целіакією або непереносимістю глютену. Багато шампунів містять глютен — білок, який природним чином міститься в таких зернових, як пшениця, ячмінь та жито. Ці компоненти виробники використовують як загусник або для додання блиску волоссю. Для людей з дуже чутливою шкірою, екземою або запальними захворюваннями шкіри глютен може викликати подразнення або алергічні реакції.

Хімічні засоби для розгладжування волосся. Їхнє використання пов'язують з низкою руйнівних захворювань та болісних опіків шкіри голови. Майже 80% засобів для волосся, за даними дослідження, містили хімічні речовини, пов'язані з раком, безпліддям та ожирінням. До 78% засобів для випрямлення волосся, що використовуються для постійного випрямлення, містили хімічні речовини, що порушують гормональний баланс, відомі як парабени.

“Попередні дослідження показують, що парабени, які використовуються як консерванти, імітують естроген і можуть спричиняти рак, збільшення ваги та зменшення м'язової маси”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що випадіння чи ламкість волосся може сигналізувати про небезпечні хвороби.