Популярные процедуры для волос приводят к раку: какие самые опасные

Желание иметь хорошие волосы может обернуться смертельными проблемами со здоровьем.

Волосы. Иллюстративное фото

Ученые выяснили, что химические релаксанты, которые используются для выпрямления волос, такие как кератиновое выпрямление и бразильская укладка феном, могут значительно повысить риск развития некоторых видов рака, пишет Daily mail.

По результатам проведенного исследования ученые выяснили, что те, кто пользовался таким уходом за волосами, имели на 166% более высокий риск рака поджелудочной железы. Между тем риск рака щитовидной железы вырос до впечатляющих 71%, а неходжкинской лимфомы – до 62%.

"Считается, что формальдегид, используемый в качестве консерванта в таких средствах для волос, со временем может выделяться из них в виде газа. Если эти пары вдыхать повторно, это может привести к чему-либо: от незначительных побочных эффектов, таких как раздражение глаз и дыхательных путей, до серьезных проблем со здоровьем", — пишет издание.

Отмечается, что другие процедуры также могут привести к опасным последствиям — от аллергических реакций до даже необходимости в пересадке кожи.

Окрашивание волос может вызвать даже ожоги кожи. Эксперты утверждают, что часто виноваты такие химические вещества как аммоний, перекись водорода и персульфаты калия. Некоторые компоненты красок для волос могут вызвать симптомы аллергической реакции.

Шампуни со скрытым глютеном могут повредить людям с целиакией или непереносимостью глютена. Многие шампуни содержат глютен – белок, который естественным образом содержится в таких зерновых, как пшеница, ячмень и рожь. Эти компоненты производители используют в качестве загустителя или для придания блеска волосам. Для людей с очень чувствительной кожей, экземой или воспалительными заболеваниями кожи глютен может вызвать раздражение или аллергические реакции.

Химические средства для разглаживания волос. Их использование связывают с рядом разрушительных заболеваний и болезненных ожогов кожи головы. Почти 80% средств для волос, по данным исследования, содержали химические вещества, связанные с раком, бесплодием и ожирением. До 78% средств выпрямления волос, используемых для постоянного выпрямления, содержали химические вещества, нарушающие гормональный баланс, известные как парабены.

"Предыдущие исследования показывают, что парабены, которые используются как консерванты, имитируют эстроген и могут вызывать рак, увеличение веса и уменьшение мышечной массы", — говорится в сообщении.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что выпадение или ломкость волос может сигнализировать об опасных болезнях.