Головна Новини Здоров'я онкологія Півтора року життя за три роки вейпінгу: шокуюча історія 18-річної Кейлі
Півтора року життя за три роки вейпінгу: шокуюча історія 18-річної Кейлі

Від електронки до невиліковної хвороби: лікарі вражені агресивним раком легень у юної британки

20 квітня 2026, 20:57
Недилько Ксения

Жахливий медичний випадок у Манчестері сколихнув мережу: 18-річній Кейлі діагностували рак легень після всього трьох років регулярного використання електронних сигарет. Дівчина, яка почала курити у 15-річному віці, робила близько 600 затяжок щотижня, не підозрюючи про фатальні наслідки для організму.

Ілюстративне фото

Перші тривожні симптоми з'явилися на початку 2025 року, коли Кейлі почала страждати від кашлю з незвичними виділеннями.

"З’явився кашель із коричневим мокротинням і зернистими частинками", — описують стан дівчини в медичних звітах.

Медики були приголомшені результатами обстеження, адже стан органів дихання молодої дівчини відповідав показникам багаторічних курців похилого віку.

"Лікарі були в шоці — таке зазвичай знаходять у 80-річних дідів", — йдеться у повідомленні.

Сама дівчина не сумнівається, що причиною онкології стали саме електронні пристрої. Попри пройдені курси хіміотерапії, хвороба не відступила — стався рецидив у плевральній вистилці. Наразі прогнози медиків невтішні: Кейлі залишилося жити близько півтора року. Ця історія стала черговим суворим попередженням про приховану небезпеку сучасних замінників тютюну.

Півтора року життя за три роки вейпінгу: шокуюча історія 18-річної Кейлі - фото 2
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що зараз на ринку тютюнових та алкогольних виробів величезна різноманітність, яка таїть у собі чималу небезпеку для дітей. Якщо раніше батьки могли буквально унюхати запах цигарок та алкоголю від своєї дитини та проконтролювати її поведінку надалі, то зараз це стає все складнішим, оскільки всі небезпечні для дітей засоби або не мають запаху, або навпаки, ароматизовані, та досить приємно.



