Полтора года жизни за три года вейпинга: шокирующая история 18-летней Кейли

Ужасный медицинский случай в Манчестере всколыхнул сеть: 18-летней Кейли диагностировали рак легких после трех лет регулярного использования электронных сигарет. Девушка, начавшая курить в 15-летнем возрасте, делала около 600 затяжек еженедельно, не подозревая о фатальных последствиях для организма.

Первые тревожные симптомы появились в начале 2025 года, когда Кейли начала страдать кашлем с необычными выделениями.

"Появился кашель с коричневой мокротой и зернистыми частицами", — описывают состояние девушки в медицинских отчетах.

Медики были ошеломлены результатами обследования, ведь состояние органов дыхания молодой девушки соответствовало показателям многолетних пожилых курильщиков.

"Врачи были в шоке — такое обычно находят у 80-летних дедов", — говорится в сообщении.

Сама девушка не сомневается, что причиной онкологии стали именно электронные устройства. Несмотря на пройденные курсы химиотерапии, болезнь не отступила – произошел рецидив в плевральной выстилке. Пока прогнозы медиков неутешительны: Кейли осталось жить около полутора лет. Эта история стала очередным строгим предупреждением о скрытой опасности современных заменителей табака.

