logo

BTC/USD

75911

ETH/USD

2318.67

USD/UAH

44.1

EUR/UAH

51.89

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье онкология Полтора года жизни за три года вейпинга: шокирующая история 18-летней Кейли
commentss НОВОСТИ Все новости

Полтора года жизни за три года вейпинга: шокирующая история 18-летней Кейли

От электронки до неизлечимой болезни: врачи поражены агрессивным раком легких у юной британки

20 апреля 2026, 20:57
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Ужасный медицинский случай в Манчестере всколыхнул сеть: 18-летней Кейли диагностировали рак легких после трех лет регулярного использования электронных сигарет. Девушка, начавшая курить в 15-летнем возрасте, делала около 600 затяжек еженедельно, не подозревая о фатальных последствиях для организма.

Иллюстративное фото

Первые тревожные симптомы появились в начале 2025 года, когда Кейли начала страдать кашлем с необычными выделениями.

"Появился кашель с коричневой мокротой и зернистыми частицами", — описывают состояние девушки в медицинских отчетах.

Медики были ошеломлены результатами обследования, ведь состояние органов дыхания молодой девушки соответствовало показателям многолетних пожилых курильщиков.

"Врачи были в шоке — такое обычно находят у 80-летних дедов", — говорится в сообщении.

Сама девушка не сомневается, что причиной онкологии стали именно электронные устройства. Несмотря на пройденные курсы химиотерапии, болезнь не отступила – произошел рецидив в плевральной выстилке. Пока прогнозы медиков неутешительны: Кейли осталось жить около полутора лет. Эта история стала очередным строгим предупреждением о скрытой опасности современных заменителей табака.

Полтора года жизни за три года вейпинга: шокирующая история 18-летней Кейли - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сейчас на рынке табачных и алкогольных изделий огромное разнообразие, таящее в себе немалую опасность для детей. Если раньше родители могли буквально унюхать запах сигарет и алкоголя от своего ребенка и проконтролировать его поведение в дальнейшем, то сейчас это становится все сложнее, поскольку все опасные для детей средства или не имеют запаха, или наоборот, ароматизированы, и довольно приятно.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости