Лікарі попереджають про маловідомий симптом раку, який можна побачити на нігтях
Лікарі попереджають про маловідомий симптом раку, який можна побачити на нігтях

Піднігтьова меланома - рідкісна, але небезпечна форма раку шкіри. Які симптоми на нігтях можуть свідчити про хворобу.

16 лютого 2026, 07:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Рак шкіри традиційно асоціюється з родимками або новоутвореннями на відкритих ділянках тіла, які активно освітлюються сонячним промінням. Однак лікарі застерігають, що небезпечні зміни можуть з’явитися там, де їх мало хто очікує, а саме під нігтями на руках і ногах.

Лікарі попереджають про маловідомий симптом раку, який можна побачити на нігтях

Лікарі попереджають про ризик піднігтьової меланоми. Фото з відкритих джерел

За даними American Academy of Dermatology Association, рак шкіри є однією з найпоширеніших онкопатологій у США, де кожен п’ятий американець стикається з ним протягом життя. Найагресивнішою формою залишається меланома, яка може швидко поширюватися на інші органи.

Що таке піднігтьова меланома

Йдеться про рідкісну, але серйозну форму захворювання відому під назвою піднігтьова меланома (меланома нігтя). На відміну від більшості випадків раку шкіри, вона не пов’язана з впливом сонця. Найчастіше уражає великий палець ноги або руки.

Лікарі попереджають про маловідомий симптом раку, який можна побачити на нігтях - фото 2

Меланома нігтя

Фахівці Cleveland Clinic наголошують, що цей тип меланоми може виникнути у будь-кого, але підвищений ризик мають люди віком 50-70 років. Частіше захворювання діагностують у пацієнтів афроамериканського, азійського або латиноамериканського походження.

Які ознаки меланоми нігтя

Виділяють кілька характерних ознак піднігтьової меланоми:

  • - темна коричнева або чорна смуга на нігті
  • - потемніння шкіри навколо нігтя
  • - відшарування нігтя від нігтьового ложа
  • - тріщина або розщеплення по центру
  • - поява вузлика чи нерівної пігментованої ділянки

Особливу увагу варто звернути на нову темну смугу, яка раніше не спостерігалася.

Медики радять не зволікати з консультацією дерматолога при будь-яких змінах нігтів. Рання діагностика суттєво підвищує шанси на успішне лікування. Попри те що піднігтьова меланома трапляється рідко, її легко пропустити, сплутавши з грибком або травмою. Саме тому уважність до власного тіла залишається ключовим фактором профілактики цього виду раку.

