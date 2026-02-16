logo

Врачи предупреждают о малоизвестном симптоме рака, который можно увидеть на ногтях
НОВОСТИ

Врачи предупреждают о малоизвестном симптоме рака, который можно увидеть на ногтях

Подногтевая меланома – редкая, но опасная форма рака кожи. Какие симптомы на ногтях могут свидетельствовать о болезни.

16 февраля 2026, 07:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Рак кожи традиционно ассоциируется с родинками или новообразованиями на открытых участках тела, активно освещаемых солнечными лучами. Однако врачи предостерегают, что опасные изменения могут появиться там, где их немногие ожидают, а именно под ногтями на руках и ногах.

Врачи предупреждают о малоизвестном симптоме рака, который можно увидеть на ногтях

Врачи предупреждают о риске подногтевой меланомы. Фото из открытых источников

По данным American Academy of Dermatology Association, рак кожи является одной из самых распространенных онкопатологий в США, где каждый пятый американец сталкивается с ним в течение жизни. Наиболее агрессивной формой остается меланома, которая может быстро распространяться на другие органы.

Что такое подногтевая меланома

Речь идет о редкой, но серьезной форме заболевания, известной под названием подногтевая меланома (меланома ногтя). В отличие от большинства случаев рака кожи, она не связана с воздействием солнца. Чаще всего поражает большой палец ноги или руки.

Врачи предупреждают о малоизвестном симптоме рака, который можно увидеть на ногтях - фото 2

Меланома ногтя

Специалисты Cleveland Clinic отмечают, что этот тип меланомы может возникнуть у любого, но повышенный риск имеют люди в возрасте 50-70 лет. Чаще заболевание диагностируют у пациентов афроамериканского, азиатского или латиноамериканского происхождения.

Какие признаки меланомы ногтя

Выделяют несколько характерных признаков подногтевой меланомы:

  • — темная коричневая или черная полоса на ногте
  • — потемнение кожи вокруг ногтя
  • — отслойка ногтя от ногтевого ложа
  • — трещина или расщепление по центру
  • — появление узелка или неровного пигментированного участка

Особое внимание следует обратить на новую темную полосу, которая раньше не наблюдалась.

Медики советуют не медлить с консультацией дерматолога при любых сменах ногтей. Ранняя диагностика существенно повышает шансы успешного лечения. Несмотря на то, что подногтевая меланома встречается редко, ее легко пропустить, спутав с грибком или травмой. Именно поэтому внимание к собственному телу остается ключевым фактором профилактики этого вида рака.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самых распространенных причинах рака кожи.

Также "Комментарии" писали, что донор спермы был носителем смертельной мутации. Он стал отцом около 200 детей.



