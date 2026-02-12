Лікар-онколог рекомендує 5 кроків, які знизять ризик раку

Рак молодшає. За даними Cancer Research UK, рівень захворюваності серед людей віком від 25 до 49 років зріс на 24% між 1995 і 2019 роками. Попри це, дев'ять із десяти випадків раку діагностуються у людей віком від 50 років.

Рак. Ілюстративне фото

Гінеколог-онколог доктор Асіма Мухопадхай рекомендувала п'ять кроків, які жінки повинні зробити, щоб зменшити ризик раку, пише видання Express.

1. Обмежте вживання алкоголю, тютюну та кофеїну. Лікар наголосила, що вживання алкоголю та куріння можуть збільшити ризик раку, тоді як кофеїн може призвести до проблем зі сном і кислотного рефлюксу, послаблюючи імунну систему, що, своєю чергою, може збільшити ризик раку. Лікар рекомендує замінити кофеїн зеленим чаєм, який є хорошим джерелом антиоксидантів.

2. Підтримання здорової ваги — ожиріння, за даними досліджень, є основною причиною різних форм раку. Доктор Мухопадхай рекомендує жінкам виконувати від 30 до 45 хвилин фізичних вправ на день, таких як йога, швидка ходьба, їзда на велосипеді або плавання.

3. Керування стресом — боротьба зі стресом і достатній сон підтримуватимуть гормональне здоров'я та знижуватимуть ризик раку в довгостроковій перспективі. Лікар рекомендує практикувати усвідомленість, медитацію або цифрову детоксикацію – вимикати всі пристрої на певний період часу.

4. Вживання здорової їжі - лікар рекомендує дієту, багату на фрукти, овочі, рослинну їжу, бобові та цільнозернові продукти. Також важливо обмежити споживання продуктів з високим вмістом жиру, калорій та доданого цукру, а також червоного м’яса, насичених жирів, трансжирів та рафінованих зернових.

5. Регулярні обстеження — усім жінкам варто відвідувати обстеження, а також регулярно проводити самообстеження грудей. Тим, у кого є сімейний анамнез раку, також потрібно дізнатися про доступні скринінгові тести, оскільки вони можуть мати більший ризик розвитку цього захворювання в молодшому віці.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, які ранні симптоми раку часто ігнорують.




