Врач-онколог рекомендует 5 шагов, которые снизят риск рака

Рак становится моложе. По данным Cancer Research UK, уровень заболеваемости среди людей от 25 до 49 лет вырос на 24% между 1995 и 2019 годами. Несмотря на это, девять из десяти случаев рака диагностируются у людей от 50 лет.

Гинеколог-онколог доктор Асима Мухопадхай рекомендовала пять шагов, которые женщины должны предпринять, чтобы снизить риск рака, пишет издание Express.

1. Ограничьте употребление алкоголя, табака и кофеина. Врач отметила, что употребление алкоголя и курение могут увеличить риск рака, тогда как кофеин может привести к проблемам со сном и кислотному рефлюксу, ослабляя иммунную систему, что в свою очередь может увеличить риск рака. Врач рекомендует заменить кофеин зеленым чаем, являющимся хорошим источником антиоксидантов.

2. Поддержание здорового веса – ожирение, по данным исследований, является основной причиной различных форм рака. Доктор Мухопадхай рекомендует женщинам выполнять от 30 до 45 минут физических упражнений в день, таких как йога, скорая ходьба, езда на велосипеде или плавание.

3. Управление стрессом — борьба со стрессом и достаточный сон будут поддерживать гормональное здоровье и снижать риск рака в долгосрочной перспективе. Врач рекомендует практиковать осознанность, медитацию или цифровую детоксикацию – выключать все устройства на определенный период времени.

4. Употребление здоровой пищи – врач рекомендует диету, богатую фруктами, овощами, растительной пищей, бобовыми и цельнозерновыми продуктами. Также важно ограничить потребление продуктов с высоким содержанием жира, калорий и добавленного сахара, красного мяса, насыщенных жиров, трансжиров и рафинированных зерновых.

5. Регулярные обследования – всем женщинам следует посещать обследование, а также регулярно проводить самообследование груди. Тем, у кого есть семейный анамнез рака, также нужно узнать доступные скрининговые тесты, поскольку они могут иметь больший риск развития этого заболевания в младшем возрасте.

