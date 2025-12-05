Українцям 40+ видадуть по 2 000 грн на медичні чекапи: як проходитимуть обстеження

В Україні з 1 січня 2026 року стартує програма безоплатного медичного скринінгу для громадян віком від 40 років. Кожен українець у цій віковій категорії отримає по 2 000 грн на проходження чекапу — ці кошти будуть доступні на спеціальній "Дія.Картці", повідомили у МОЗ.

З 2026 року українці віком від 40 років зможуть безкоштовно пройти медичний чекап за кошти держави

Мета програми — раннє виявлення хронічних захворювань і профілактика серцево-судинних проблем, діабету та порушень ментального здоров’я.

Як це працює:

Через 30 днів після досягнення 40-річного віку людина отримає сповіщення в додатку "Дія" з пропозицією пройти чекап.

Після підтвердження участі 2 000 грн автоматично нараховуються на "Дія.Картку" .

Суму можна буде використати лише на обстеження в медичних закладах, які мають контракт з НСЗУ (державні, приватні або комунальні клініки).

Заклад можна обрати незалежно від місця проживання чи прописки.

Для тих, хто не користується "Дією", буде можливість:

оформити фізичну пластикову картку у банку;

подати заявку в ЦНАП ;

отримати кошти протягом 7 днів.

Що входить у безкоштовний чекап:

Фізикальне обстеження: вимірювання тиску, пульсу, зросту, ваги, окружності талії;

розрахунок індексу маси тіла (ІМТ). Опитування щодо способу життя, симптомів та скринінг на ризики хвороб. Лабораторні аналізи: ліпідограма;

глікований гемоглобін;

за потреби — аналізи на електроліти, креатинін, ШКФ, співвідношення альбуміну/креатиніну в сечі. Скринінг ментального здоров’я — короткий тест для визначення рівня стресу та тривожності. Консультація лікаря — оцінка ризику серцево-судинних захворювань і діабету, персональні рекомендації.

Обстеження триватиме від 60 до 90 хвилин і відбуватиметься в межах одного візиту. Після завершення чекапу оплата послуг здійснюватиметься автоматично з "Дія.Картки" у закладі охорони здоров’я.

Чому це важливо:

Після 40 років у людей значно зростає ризик цукрового діабету, гіпертонії, інсульту, а також психоемоційних розладів. Багато українців роками не звертаються до лікарів і не знають про потенційні проблеми зі здоров’ям. Програма МОЗ дозволить діагностувати хвороби на ранніх стадіях, уникнути ускладнень і почати лікування вчасно.

Що відомо про фінансування:

МОЗ повідомило, що на реалізацію програми держбюджетом-2026 передбачено 10 млрд гривень. Якщо ініціатива себе виправдає, її планують зробити щорічною.

У разі виявлення проблем пацієнту видадуть направлення до вузьких спеціалістів та при потребі — е-рецепт на безкоштовні або частково оплачені ліки.

Нагадуєм, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що українці, які підписали декларацію з лікарем, мають право на безкоштовне медичне обслуговування. Це включає як консультації та огляди, так і призначення ліків.