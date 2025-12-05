Украинцам 40 выдадут по 2 000 грн на медицинские чекапы: как будут проходить обследование

В Украине с 1 января 2026 года стартует программа бесплатного медицинского скрининга для граждан в возрасте от 40 лет. Каждый украинец в этой возрастной категории получит по 2 000 грн на прохождение чека — эти средства будут доступны на специальной "Дія.Картці" , сообщили в Минздраве .

С 2026 года украинцы от 40 лет смогут бесплатно пройти медосмотр за счет государства

Цель программы – раннее выявление хронических заболеваний и профилактика сердечно-сосудистых проблем, диабета и нарушений ментального здоровья.

Как это работает:

Через 30 дней после достижения 40-летнего возраста человек получит уведомление в приложении "Действие" с предложением пройти чекап.

После подтверждения участия 2000 грн автоматически начисляются на "Дія.Карту" .

Сумму можно использовать только на обследование в медицинских учреждениях, имеющих контракт с НСЗУ (государственные, частные или коммунальные клиники).

Заведение можно выбрать независимо от места жительства или прописки.

Для тех, кто не пользуется Действием, будет возможность:

оформить физическую пластиковую карту в банке;

подать заявку в ЦНАП ;

получить средства в течение 7 дней .

Что входит в бесплатный чекап:

Физикальное обследование : измерение давления, пульса, роста, веса, окружности талии;

расчет индекса массы тела (ИМТ) Опросы по образу жизни, симптомам и скринингу на риски болезней. Лабораторные анализы : липидограмма;

гликованый гемоглобин;

при необходимости — анализы на электролиты, креатинин, СКФ, соотношение альбумина/креатинина в моче. Скрининг ментального здоровья – краткий тест для определения уровня стресса и тревожности. Консультация врача – оценка риска сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, персональные рекомендации.

Обследование будет длиться от 60 до 90 минут и будет проходить в рамках одного визита . После завершения чека оплата услуг будет производиться автоматически с "Действие.Карты" в учреждении здравоохранения.

Почему это важно?

После 40 лет у людей значительно возрастает риск сахарного диабета, гипертонии, инсульта , а также психоэмоциональных расстройств . Многие украинцы годами не обращаются к врачам и не знают о потенциальных проблемах со здоровьем. Программа Минздрава позволит диагностировать болезни на ранних стадиях, избежать осложнений и начать лечение вовремя.

Что известно о финансировании:

Минздрав сообщил, что на реализацию программы госбюджетом-2026 предусмотрено 10 млрд гривен . Если инициатива себя оправдает, ее планируют сделать ежегодной .

В случае выявления проблем пациенту выдадут направление к узким специалистам и при необходимости е-рецепт на бесплатные или частично оплаченные лекарства.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что украинцы, подписавшие декларацию с врачом, имеют право на бесплатное медицинское обслуживание. Это включает как консультации и обзоры, так и назначение лекарства.