logo

BTC/USD

91270

ETH/USD

3129.23

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.23

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье медицина будущего Украинцам 40 выдадут по 2 000 грн на медицинские чекапы: как будут проходить обследование
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцам 40 выдадут по 2 000 грн на медицинские чекапы: как будут проходить обследование

С 2026 года граждане в возрасте 40 лет смогут бесплатно пройти скрининг в гос- и частных медучреждениях.

5 декабря 2025, 15:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Украине с 1 января 2026 года стартует программа бесплатного медицинского скрининга для граждан в возрасте от 40 лет. Каждый украинец в этой возрастной категории получит по 2 000 грн на прохождение чека — эти средства будут доступны на специальной "Дія.Картці" , сообщили в Минздраве .

Украинцам 40 выдадут по 2 000 грн на медицинские чекапы: как будут проходить обследование

С 2026 года украинцы от 40 лет смогут бесплатно пройти медосмотр за счет государства

Цель программы – раннее выявление хронических заболеваний и профилактика сердечно-сосудистых проблем, диабета и нарушений ментального здоровья.

Как это работает:

  • Через 30 дней после достижения 40-летнего возраста человек получит уведомление в приложении "Действие" с предложением пройти чекап.

  • После подтверждения участия 2000 грн автоматически начисляются на "Дія.Карту" .

  • Сумму можно использовать только на обследование в медицинских учреждениях, имеющих контракт с НСЗУ (государственные, частные или коммунальные клиники).

  • Заведение можно выбрать независимо от места жительства или прописки.

Для тех, кто не пользуется Действием, будет возможность:

  • оформить физическую пластиковую карту в банке;

  • подать заявку в ЦНАП ;

  • получить средства в течение 7 дней .

Что входит в бесплатный чекап:

  1. Физикальное обследование :

    • измерение давления, пульса, роста, веса, окружности талии;

    • расчет индекса массы тела (ИМТ)

  2. Опросы по образу жизни, симптомам и скринингу на риски болезней.

  3. Лабораторные анализы :

    • липидограмма;

    • гликованый гемоглобин;

    • при необходимости — анализы на электролиты, креатинин, СКФ, соотношение альбумина/креатинина в моче.

  4. Скрининг ментального здоровья – краткий тест для определения уровня стресса и тревожности.

  5. Консультация врача – оценка риска сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, персональные рекомендации.

Обследование будет длиться от 60 до 90 минут и будет проходить в рамках одного визита . После завершения чека оплата услуг будет производиться автоматически с "Действие.Карты" в учреждении здравоохранения.

Почему это важно?

После 40 лет у людей значительно возрастает риск сахарного диабета, гипертонии, инсульта , а также психоэмоциональных расстройств . Многие украинцы годами не обращаются к врачам и не знают о потенциальных проблемах со здоровьем. Программа Минздрава позволит диагностировать болезни на ранних стадиях, избежать осложнений и начать лечение вовремя.

Что известно о финансировании:

Минздрав сообщил, что на реализацию программы госбюджетом-2026 предусмотрено 10 млрд гривен . Если инициатива себя оправдает, ее планируют сделать ежегодной .

В случае выявления проблем пациенту выдадут направление к узким специалистам и при необходимости е-рецепт на бесплатные или частично оплаченные лекарства.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что украинцы, подписавшие декларацию с врачом, имеют право на бесплатное медицинское обслуживание. Это включает как консультации и обзоры, так и назначение лекарства.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости