У Швейцарії створили мікророботів, які подорожують всередині людського тіла: для чого їх вживлятимуть людям

Швейцарські вчені з ETH Zurich зробили серйозний крок до медицини майбутнього. Дослідники створили мікророботів діаметром менше ніж 2 міліметри, які здатні рухатися всередині людського тіла та доставляти ліки точно в потрібне місце. Про це пише Nature.

Вчені придумали мікроробота, якого будуть вводити людям в тіло: чим це загрожує

Розробка дозволяє вводити таких мікророботів безпосередньо у кровоносні судини або спинномозкову рідину, а керування здійснюється зовнішнім магнітним полем.

Як працюють мікророботи

Кожен мікроробот має вигляд крихітної капсули з розчинною гелевою оболонкою. Усередині міститься одразу кілька ключових компонентів:

наночастинки оксиду заліза — для точного магнітного керування;

наночастинки танталу — щоб мікроробота було добре видно під рентгеном;

лікарський препарат, який потрібно доставити.

Після того як капсулу магнітним полем спрямовують до потрібної ділянки, вона локально нагрівається. Оболонка розчиняється, і ліки вивільняються безпосередньо в зоні ураження.

Чому це важливо

Такий підхід дозволяє суттєво зменшити дозування препаратів і, відповідно, знизити ризик побічних ефектів. Ліки більше не "мандрують" по всьому організму, а діють саме там, де це необхідно.

Для багатьох захворювань — від онкології до неврологічних порушень — це може стати справжнім проривом.

На якій стадії дослідження

Наразі технологія ще не дійшла до клінічних випробувань на людях, однак результати попередніх тестів виглядають вражаюче:

випробування пройшли у силіконових моделях людських судин;

мікророботів успішно протестували на тваринах — у поросят і овець;

підтверджено їх здатність рухатися у спинномозковій рідині;

точність доставки ліків перевищує 95%.

Попереду — складний і тривалий етап перевірок безпеки перед початком випробувань на людях.

Медицина, яка стає реальністю

Ще недавно ідея керованих мікророботів усередині тіла здавалася науковою фантастикою. Сьогодні ж швейцарська розробка демонструє: персоналізоване, надточне лікування поступово переходить із лабораторій у практичну медицину.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, яку техніку треба придбати, аби створити "розумний дім".